Sáng 24.2, tại quảng trường Vạn Xuân (P.Vạn Xuân), Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức chương trình Tết trồng cây và ra quân Tháng Thanh niên năm 2026.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Nguyễn Đăng Bình, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Anh Nguyễn Tường Lâm tham gia khởi động chương trình Tháng Thanh niên tại Thái Nguyên ẢNH: CTV

Tại chương trình, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ, Tháng Thanh niên năm 2026 và cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban tổ chức cho biết, hoạt động không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng.

Anh Nguyễn Tường Lâm tham gia khởi động Tháng Thanh niên tại Thái Nguyên ẢNH: CTV

Chương trình là hoạt động mở đầu đầy khí thế cho Tháng Thanh niên năm 2026, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ Thái Nguyên trong việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp bằng những công trình, phần việc thiết thực.

Hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng

Tại chương trình, hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", các đại biểu và đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng mới trên 400 cây xanh tại quảng trường Vạn Xuân và khu vực lân cận.

Ban tổ chức khánh thành và trao tặng nhiều công trình giá trị cho thanh thiếu nhi trên địa bàn ẢNH: CTV

Dịp này, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã triển khai chuỗi hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng. Các nguồn lực được trao tặng bao gồm hỗ trợ kinh phí xây dựng trường học bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; trao 100 bộ máy tính cho các trường học và địa phương.

Đặc biệt, ban tổ chức đã trao 7 công trình thanh niên (khu vui chơi thiếu nhi, khu tập thể dục cộng đồng, tuyến đường thắp sáng làng quê) cho địa phương; tặng 50 suất quà, học bổng cho học sinh và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn P.Vạn Xuân.