Chiều 19.11, tại Trường đại học Xây dựng Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, đã dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Đoàn đến thăm hỏi và chúc mừng GS-TS, Nhà giáo ưu tú Trần Minh Tú, giảng viên cao cấp, nhà nghiên cứu cơ học tại trường, nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, anh Nguyễn Tường Lâm gửi lời tri ân sâu sắc đến GS-TS Trần Minh Tú vì những đóng góp bền bỉ cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo. Anh Nguyễn Tường Lâm ghi nhận quá trình gắn bó gần trọn cuộc đời của thầy với Trường đại học Xây dựng Hà Nội, góp phần đào tạo nhiều thế hệ sinh viên trưởng thành, đóng góp cho xã hội.

Anh Nguyễn Tường Lâm chúc thầy luôn mạnh khỏe, tiếp tục dành sự quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và truyền đạt tri thức cho thế hệ trẻ, qua đó góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Anh Nguyễn Tường Lâm và đoàn công tác T.Ư Đoàn tặng hoa chúc mừng GS-TS Trần Minh Tú ẢNH: VŨ THƠ

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, GS-TS Trần Minh Tú bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, thăm hỏi của tổ chức Đoàn. Thầy chia sẻ niềm vui giản dị khi năm nay nhận được hoa chúc mừng từ 3 lớp sinh viên. Thầy khẳng định mong muốn tiếp tục cống hiến thêm nhiều năm nữa cho sự nghiệp giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

GS-TS Trần Minh Tú sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, hiện công tác tại Bộ môn Sức bền vật liệu, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường đại học Xây dựng Hà Nội. Thầy từng giữ chức Trưởng bộ môn Sức bền vật liệu giai đoạn 2013 - 2022.

Trong quá trình công tác, thầy có nhiều đóng góp trong nghiên cứu cơ học chất rắn biến dạng, sức bền vật liệu, vật liệu composite, kết cấu tiên tiến và cơ học tính toán.

Năm 2019, thầy được phong học hàm giáo sư. Năm 2025, thầy được trao tặng Huân chương Lao động hạng ba, ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học.