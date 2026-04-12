Anh Nguyễn Tường Lâm tiếp đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Úc

Chiều 12.4 tại Hà Nội, anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã có buổi làm việc với Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu chính trị Úc do bà Sook Yee Lai, quyền Chủ tịch Hạ viện bang Tây Úc, dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác thanh niên hai nước

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Tường Lâm, thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam, đã nhiệt liệt chào mừng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Anh Nguyễn Tường Lâm tặng quà bà Sook Yee Lai, quyền Chủ tịch Hạ viện bang Tây Úc ẢNH: XUÂN TÙNG

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, quan hệ hợp tác giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Giao lưu chính trị Úc được thiết lập từ năm 1993, trở thành một trong những kênh giao lưu chính trị - thanh niên đặc thù, có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Trải qua hơn 30 năm, hai bên đã duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo trẻ, tổ chức nhiều chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách, quản trị và phát triển thanh niên. Qua đó, góp phần đào tạo, bồi dưỡng thế hệ lãnh đạo tương lai của mỗi quốc gia.

Anh Nguyễn Tường Lâm trao đổi tại buổi làm việc ẢNH: XUÂN TÙNG

Theo anh Nguyễn Tường Lâm, quan hệ hợp tác này không ngừng được củng cố và phát triển, trở thành điểm sáng trong tổng thể quan hệ Việt Nam - Úc, đặc biệt trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân và giao lưu thế hệ trẻ.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của đoàn trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Úc đang phát triển tốt đẹp và toàn diện trên nhiều lĩnh vực, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh, việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn, trong đó có hợp tác về thanh niên và giao lưu nhân dân.

Anh tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau, tăng cường tin cậy chính trị, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa thanh niên và các tổ chức của hai nước trong thời gian tới.

Đẩy mạnh hợp tác giáo dục

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Sook Yee Lai bày tỏ lòng biết ơn trước sự đón tiếp chu đáo tại Hà Nội và khẳng định niềm vinh dự khi đại diện bang Tây Úc và Úc trong chuyến thăm này. Bà chia sẻ mình từng đến TP.HCM nhiều năm trước khi còn trẻ và hiện vừa đắc cử vào Nghị viện bang Tây Úc.

Bà Sook Yee Lai trao đổi tại buổi thăm và làm việc với T.Ư Đoàn ẢNH: XUÂN TÙNG

Đánh giá về quan hệ song phương, bà nhận định mối quan hệ nhân dân giữa hai nước rất khăng khít, mở ra nhiều cơ hội hợp tác đối tác chiến lược toàn diện. Đặc biệt, bà nhấn mạnh hai nước cùng chia sẻ mục tiêu về năng lượng tái tạo, an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Với tư cách Úc là đối tác đối thoại của ASEAN, bà khẳng định Việt Nam là thành viên then chốt trong khối này. Bà mong muốn các thành viên trong đoàn đại biểu có cơ hội tự giới thiệu và đặt câu hỏi để thúc đẩy trao đổi, tìm hiểu sâu sắc lẫn nhau.

Tại chương trình, hai bên đã trao đổi về việc hợp tác trong giáo dục. Đại diện Úc, đặc biệt là từ bang New South Wales, nhấn mạnh sự hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế thông qua các chương trình như "Study NSW". Phía Úc bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về nhu cầu thực tế và những ngành học cụ thể mà sinh viên Việt Nam quan tâm để cải thiện sự gắn kết và nâng cao chất lượng hỗ trợ.

Về phía Việt Nam, anh Nguyễn Tường Lâm khẳng định Úc là điểm đến hàng đầu của du học sinh Việt Nam. Việt Nam xem đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 10% GDP mỗi năm.

Anh Nguyễn Tường Lâm đề xuất hai bên phối hợp quảng bá hình ảnh giáo dục Úc rộng rãi hơn tới thanh thiếu niên, đồng thời mong muốn đẩy mạnh hợp tác đào tạo trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ.