Anh nông dân nuôi thành công loại cá đang dần biến mất ở miền Tây
Video Đời sống

Anh nông dân nuôi thành công loại cá đang dần biến mất ở miền Tây

Duy Tân
Duy Tân
24/10/2025 20:55 GMT+7

Từ niềm đam mê với loài cá quê hương đang dần biến mất ngoài tự nhiên, anh Phạm Văn Phúc (39 tuổi, ngụ ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, TP.Cần Thơ – trước đây là xã Đông Thuận, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) đã mạnh dạn thử nghiệm và nhân giống thành công cá dầy trong bể bạt, ếch cùng cá rô mở hướng đi mới cho nghề nuôi thủy sản vùng ĐBSCL.

Những năm gần đây, cá dầy, loài cá nước ngọt có thịt thơm, săn chắc gần như biến mất khỏi đồng ruộng miền Tây, hiếm thấy cả trong chợ lẫn nhà hàng.

Tình cờ một lần được thưởng thức món cá dầy trong quán ăn, anh Phạm Văn Phúc, ở xã Đông Thuận, TP.Cần Thơ, bị ấn tượng bởi vị ngon đặc biệt và giá bán cao. Anh chợt nghĩ, nếu nuôi được loài cá này, vừa giữ được giống quý, vừa có thể tạo sinh kế ổn định.

Năm 2017, khi vẫn còn làm dịch vụ xe du lịch, anh Phúc bắt đầu hành trình tìm con giống. Nhiều lần lặn lội khắp Hậu Giang, Kiên Giang (cũ) vẫn không có kết quả. May mắn, một người quen ở vùng Miệt Thứ giúp anh mua được 11 con cá dầy giống, giá 110.000 đồng mỗi ký.

Về đến nhà, cá hao hụt chỉ còn 8 con, nhỏ bằng ngón tay cái. Nhưng không nản chí, anh tận dụng 500m² đất sau nhà dựng bể bạt, bắt đầu hành trình nuôi thử nghiệm.

Từ một người chưa từng nuôi thủy sản, anh Phúc mày mò từng chi tiết, từ nhiệt độ nước, chế độ ăn, sinh sản cho đến xử lý môi trường. Và chỉ sau gần một năm, 8 con cá ban đầu đã nhân đàn thành hơn 1.200 con.

Anh nông dân nuôi thành công loại cá dầy đang đang dần biến mất ở miền Tây - Ảnh 1.

Anh Phạm Văn Phúc (xã Đông Thuận, TP.Cần Thơ) bên bể nuôi cá dầy – loài cá nước ngọt quý hiếm mà anh đã nhân giống thành công sau gần một năm mày mò thử nghiệm.

Ảnh: Duy Tân

 Đến nay, anh Phúc có thể chủ động cho cá dầy sinh sản quanh năm, cung ứng ra thị trường trên 50.000 con giống mỗi năm với giá bán từ 2.500 – 4.000 đồng một con, tùy kích cỡ. Hiện mỗi năm anh xuất bán khoảng 3 tấn cá dầy thương phẩm với giá trung bình 170.000 đồng một kg, mang lại thu nhập ổn định trên 20 triệu đồng một tháng chỉ riêng từ cá dầy.

Không dừng lại ở đó, anh Phúc đang mở rộng quy mô lên 3 trại nuôi: một trại nuôi giống và hai trại nuôi thương phẩm ở Đồng Tháp và Sóc Trăng (cũ). 
Anh còn đang thử nghiệm mô hình nuôi kết hợp ếch, cá rô tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Anh nông dân nuôi thành công loại cá dầy đang đang dần biến mất ở miền Tây - Ảnh 2.

Anh Phúc thả ếch nuôi trong vèo nổi trên co kinh trước nhà, phía dưới là cá rô ăn thức ăn thừa và phân ếch, vừa tiết kiệm chi phí vừa giảm ô nhiễm môi trường.

Ảnh: Duy Tân

Sau khoảng 2,5 tháng, anh có thể thu hoạch đồng thời cả hai loài. Mỗi tháng, anh xuất bán hơn 10.000 con ếch giống. Bên cạnh đó còn nuôi thêm lươn đồng, cua và một số cá đặc sản khác để cung cấp cho nhà hàng trong khu vực.

Nhiều nông dân trong vùng từng cho rằng nuôi cá dầy trong bể bạt là điều không khả thi, nhưng anh Phúc đã chứng minh điều ngược lại bằng sự kiên trì, sáng tạo và đam mê. Thành công của anh không chỉ mở ra hướng làm ăn mới mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen quý của loài cá đặc sản miền Tây đang dần biến mất.


