Anh Phạm: Tôi hỏi ý kiến Anh Đức khi đóng cảnh mặn nồng với Quốc Trường

Chiều 15.5, sự kiện công bố phim điện ảnh Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ được tổ chức tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên gồm Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan, Lương Gia Huy…

Vai diễn mới của Anh Phạm

Anh Phạm khoe nhan sắc rạng rỡ, xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện ra mắt phim Ốc mượn hồn Ảnh: NSX

Trong đó, diễn viên Anh Phạm gây ấn tượng khi diện thiết kế váy đen, khoe nhan sắc rạng rỡ. Xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện, người đẹp 9X bật mí do chồng là diễn viên Anh Đức hiện đang bận rộn với dự án mới nên không thể sắp xếp để đồng hành. Sao nữ nói thêm trong ngày phim Ốc mượn hồn được ra mắt khán giả, người bạn đời sẽ có mặt để ủng hộ cô với một vai diễn đặc biệt trong tác phẩm của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ.

Chia sẻ thêm về nhân vật của mình, Anh Phạm bật mí cô hóa thân thành Quỳnh - một cô gái chấp nhận làm người thứ ba vì dành hết tình cảm cho Quân (Quốc Trường thủ vai). Nữ diễn viên bật mí thêm: “Để hóa thân thành Quỳnh, tôi phải nghe ngóng, tìm hiểu nhiều câu chuyện của các cặp vợ chồng. Quỳnh là một cô gái dành hết tấm lòng cho Quân và xem tình yêu là tất cả. Cô ấy khá khờ khạo và ngây thơ. Còn bản thân tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tiểu tam - chính thất vì câu chuyện đó không thu hút tôi”.

Anh Phạm từng lo lắng vì cảnh nóng cùng bạn diễn trong phim Ảnh: NSX

Trong đoạn trailer được nhà sản xuất hé lộ, phân đoạn táo bạo của Anh Phạm và bạn diễn Quốc Trường cũng gây chú ý. Khi chia sẻ về hậu trường phía sau, nữ diễn viên bật mí từ lúc đọc kịch bản, cô khá lo lắng vì thấy mình có nhiều cảnh mặn nồng với đàn anh trong nghề. Sau khi trao đổi với đạo diễn, vợ Anh Đức đồng ý đây là những phân đoạn cần thiết cho diễn biến của bộ phim nên nỗ lực thực hiện.

“Với dự án này, chúng tôi phải tiền kỳ, làm việc với nhau liên tục, nhưng những cảnh mặn nồng thì không phải tập luyện mà ra phim trường sẽ làm luôn”, cô kể.

Anh Phạm tâm sự thêm trước đó, cô cũng từng chia sẻ với chồng về cảnh quay này. Nói về phản ứng của Anh Đức, sao nữ tiết lộ: “Tất nhiên tôi cũng phải xin ý kiến của chồng, hỏi anh ấy có thoải mái không. Rất may mắn Anh Đức cũng là một tiền bối của tôi và cũng rất chuyên nghiệp nên anh khuyên rằng: “Nếu em tự tin với vai diễn và thể hiện tốt trước khán giả thì đây là một cơ hội dành cho em và hãy làm hết khả năng mà em có”. Tôi rất trân trọng điều đó ở chồng”.

Dàn diễn viên Ốc mượn hồn trong sự kiện công bố phim Ảnh: NSX

Đồng thời, khi bày tỏ quan điểm về chuyện “người thứ ba”, Anh Phạm cho biết bản thân vừa lập gia đình chưa đầy 2 năm. Hiện tại, cô và Anh Đức có cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc nên chưa suy nghĩ nhiều về tình huống này.

Tuy nhiên, người đẹp 9X nói thêm : “Khi cả hai có cam kết, mong muốn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống thì phải có những quy định trong gia đình. Chúng tôi cố gắng cùng nhau chứ không chỉ là câu chuyện yêu đương nữa, mà phải tạo ra một môi trường sống tốt nhất có thể”.

Ốc mượn hồn là dự án điện ảnh thứ 5 của Đinh Tuấn Vũ, đánh dấu sự trở lại của anh sau một thời gian dài lùi lại để quan sát thị trường và thay đổi tư duy làm nghề. Kịch bản phim thuộc thể loại drama thriller (tâm lý kịch tính) pha lẫn yếu tố tâm linh, được phát triển từ ý tưởng về một cuộc hôn nhân và sự biến mất bí ẩn mà anh đã ấp ủ suốt 5 năm qua. Phim dự kiến ra rạp ngày 5.6 và có những suất chiếu sớm từ 29 đến 31.5.