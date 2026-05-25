Thế giới Quân sự

Anh, Pháp bác kế hoạch NATO tăng viện trợ quân sự cho Ukraine?

Văn Khoa
25/05/2026 09:47 GMT+7

Anh và Pháp được cho là cùng 3 quốc gia khác đã bác bỏ đề xuất của NATO về việc chi 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine, theo tờ The Telegraph ngày 24.5.

Hôm 22.5, Tổng thư ký NATO Mark Rutte thừa nhận kế hoạch chi 0,25% GDP để viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ không được thông qua vì không nhận được đủ sự ủng hộ.

"Tôi không nghĩ đề xuất này sẽ được thông qua", ông Rutte nói với các phóng viên mà không nêu tên những nước phản đối.

Binh sĩ Ukraine tham gia huấn luyện quân sự gần tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 21.5

Ảnh: Reuters

Nhưng giờ đây, tờ The Telegraph có thể tiết lộ rằng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý và Canada đã chặn đề xuất này khi được đưa ra trong các cuộc thảo luận về cách tăng cường hỗ trợ Ukraine.

"Họ không mấy hào hứng với đề xuất này", một nguồn tin nội bộ nhận định với The Telegraph, đồng thời nêu tên London, Paris, Madrid, Rome và Ottawa là những bên phản đối. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ những nước liên quan.

Thông tin Anh bác bỏ kế hoạch tăng viện trợ quân sự cho Ukraine xuất hiện sau khi Anh bất ngờ nới lỏng các lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga, giáng thêm một đòn mạnh vào hình ảnh của London với tư cách là một trong những đối tác kiên định nhất của Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Cũng theo nguồn tin nói trên, ít nhất 7 quốc gia thành viên, tất cả đều chi hơn 0,25% GDP cho viện trợ quân sự cho Ukraine, đã lên tiếng ủng hộ.

Ông Rutte hy vọng đề xuất mới sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7. Nhưng bất kỳ đề xuất nào được NATO thông qua đều cần sự nhất trí của tất cả các quốc gia thành viên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới, và ông Rutte được cho là đã hy vọng sẽ hoàn tất đề xuất chi tiêu tại sự kiện này. Ông Zelensky vẫn chưa xác nhận tham gia.

Hầu hết các hội nghị thượng đỉnh NATO sau năm 2022 đều tập trung vào sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, và Kyiv nỗ lực gia nhập liên minh này. 

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1.2025, trọng tâm đã chuyển sang vấn đề khác.

Dưới thời Tổng thống Trump, Mỹ đã giảm đáng kể sự hỗ trợ dành cho Ukraine, kêu gọi NATO và châu Âu gánh vác phần lớn gánh nặng tài chính. Ông Trump đã bác bỏ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời nhiều lần đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh này, theo The Kyiv Independent.



NATO tạo 'hành lang trên bộ', tái vũ trang cho kịch bản xung đột với Nga

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tạo ra một loạt 'hành lang trên bộ' ở Tây Âu để quân đội Mỹ có thể điều động lực lượng ra chiến tuyến kịp thời trong kịch bản xảy ra xung đột với Nga.

