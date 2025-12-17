Anh Quốc Limousine triển khai xe DCar Thượng Đỉnh tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh

Là dòng limousine sang trọng 10 chỗ ngồi, DCar Hạng Thượng Đỉnh tích hợp các ghế là một khoang riêng biệt nên khi ngả lưng ghế, nâng bệ đỡ chân thì hoàn toàn không gây ảnh hưởng người phía sau. Đặc biệt, ghế có thiết kế Zero-G phi trọng lực mà Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho rằng giúp tăng điều hòa khí huyết và nhịp thở để tạo sự thoải mái cho những chuyến đi. Ghế ngồi còn được tích hợp massage toàn thân đa điểm dễ dàng tùy chỉnh, sạc không dây và sạc USB type A lẫn type C cho phép sạc cùng lúc 3 thiết bị. Wifi tốc độ cao được phát xuyên suốt chuyến đi, kết hợp cùng màn hình 32 inch thông minh để giải trí.

Dòng xe DCar Hạng Thượng Đỉnh có thiết kế ghế Zero-G Ảnh: TL

Trước đó, Anh Quốc Limousine cũng đã đưa vào hoạt động dòng xe Dcar Hạng Thương Gia Maybach được trang bị ghế đạt tiêu chuẩn hạng thương gia rộng rãi, tạo sự thoải mái, đồng thời tích hợp tính năng massage toàn thân đa điểm.

Các chuyến xe của Anh Quốc Limousine chạy cao tốc nên rút ngắn thời gian di chuyển, khởi hành với nhiều khung giờ trong ngày. Hãng xe còn cung cấp dịch vụ đón trả tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sân bay Vinh (Nghệ An).