Ánh sáng của tình thân - Mẹ già 93 tuổi nhìn rõ con cháu thêm lần nữa

Sức mạnh của nhiều thế hệ trong gia đình: Giúp mẹ 93 tuổi nhìn rõ con cháu thêm lần nữa

Cụ bà T.T.U năm nay đã bước sang tuổi 93 tuổi. Nhiều năm qua, thị lực của cụ ngày càng suy giảm do bệnh đục thủy tinh thể, mắt mờ dần đến mức chỉ thấy lờ mờ. "Người già thường không muốn cho con cháu biết mình bệnh, mẹ anh cũng vậy khi thấy có dấu hiệu mờ rõ ràng mới báo con cháu", anh T. - con trai đầu của cụ chia sẻ. Và dù được các con động viên nhiều lần, cụ vẫn một mực từ chối: "Già rồi, sống thêm được bao lâu nữa mà mổ với xẻ".

Thế nhưng các con không nản lòng. Trong mùa Vu Lan năm nay, Anh T. cùng gia đình quyết tâm làm điều thiết thực nhất: đưa mẹ đi mổ mắt, để mẹ có thể "thấy con cháu rõ ràng thêm lần nữa".

Anh T. cùng cụ T.T.U vui mừng sau ca phẫu thuật thành công

Ánh nhìn trở lại - An tâm hơn khi chọn công nghệ Phaco Không Dao

Ở tuổi 93, nỗi lo lớn nhất của gia đình là mẹ có đủ sức khỏe để phẫu thuật không. Chính vì thế, khi được bác sĩ tư vấn về công nghệ Phaco Không Dao - phẫu thuật hoàn toàn bằng tia laser, ít xâm lấn, nhanh chóng và đặc biệt an toàn cho người cao tuổi - cả gia đình đã thêm phần yên tâm để đưa mẹ đến điều trị.

Ca phẫu thuật được BS.CKII Tăng Hồng Châu - Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện - Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám trực tiếp thực hiện. Bác sĩ Châu cho biết: "Đục thủy tinh thể khiến thị lực suy giảm âm thầm. Ở giai đoạn đầu, người bệnh hiếm khi nhận ra ngay. Sự thay đổi chậm chạp này khiến nhiều người cao tuổi dần thích nghi và vô tình bỏ qua giai đoạn vàng để điều trị. Nếu để quá lâu, nhân thủy tinh thể sẽ bị xơ cứng như đá, khiến phẫu thuật khó khăn hơn và tăng nguy cơ biến chứng. Ngược lại, nếu chủ động điều trị ngay khi có chỉ định cùng với công nghệ hiện đại như Phaco Không Dao, việc phẫu thuật trở nên nhẹ nhàng, an toàn hơn và tối ưu hiệu quả bảo toàn thị lực cho người bệnh".

Sau ca mổ, cụ bà xúc động chia sẻ: "Thấy rõ rồi! Sáng quá chừng! Mở mắt ra là thấy luôn bác sĩ phẫu thuật cho mình, thấy bác Châu rõ ràng là vui ơi là vui! Mổ nhẹ nhàng lắm, như là nằm nghỉ một chút rồi mở mắt ra đã thấy rõ hơn. Vui nhất là nhìn thấy bác sĩ khám cho tui rõ mồn một - bác sĩ Châu chớ ai nữa!"- cụ cười tươi, kể lại.

Hành trình ánh sáng - Lời tri ân mùa Vu Lan

Hành trình hồi phục thị lực của cụ bà T.T.U, 93 tuổi, là minh chứng cho tình yêu thương của con cháu khi chủ động đồng hành cùng cha mẹ điều trị đục thủy tinh thể - một thông điệp tích cực về gắn kết gia đình đồng thời lan tỏa niềm tin vào phẫu thuật an toàn, giúp người cao tuổi sống chủ động và trọn vẹn hơn.

Nhân mùa Vu Lan - mùa của hiếu hạnh và tri ân, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cách Mạng Tháng Tám trân trọng gửi lời cảm ơn đến những người con hiếu thảo, những người đã luôn đồng hành cùng cha mẹ trong hành trình gìn giữ đôi mắt sáng. Chính sự tin tưởng và gửi gắm của quý khách hàng là động lực để đội ngũ nhân viên y tế không ngừng nỗ lực vì chất lượng điều trị và sự an tâm của người bệnh.

