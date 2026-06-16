Anh sẽ cấm dùng mạng xã hội đối với người dưới 16 tuổi

Thủ tướng Anh Keir Starmer hôm 15.6 cho biết ông sẽ cấm các trang mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi và áp đặt các hạn chế đối với nền tảng chơi game và phát trực tiếp (livestream).

Ông Starmer nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng những thay đổi mang tính toàn diện này sẽ phản ánh các giá trị của nước Anh và giúp bảo vệ trẻ em trực tuyến, đồng thời đẩy lùi sức mạnh của các công ty công nghệ lớn.

Cùng với lệnh cấm các trang như TikTok, Snapchat và Instagram, Thủ tướng Starmer cho biết sẽ có hành động chống lại các dịch vụ chơi game và phát trực tiếp.

"Hiện tại, người lạ có thể liên hệ với bất kỳ đứa trẻ nào mà không bị kiểm soát. Hãy nghĩ về điều đó. Liệu có tình huống nào trong thế giới thực ngoài đời mà bạn chỉ để con mình kết đôi với một người lạ, một người lớn mà bạn không biết gì về họ hay không?", ông Starmer nói.

Ông Starmer cho biết chính phủ đã có đủ quyền hạn để thực hiện những bước đầu tiên trong quy trình ra lệnh cấm, và các quy định sẽ được ban hành vào cuối năm nay để lệnh cấm có hiệu lực vào khoảng mùa xuân năm sau.

Anh đã ngày càng cứng rắn hơn trong cách tiếp cận với các công ty công nghệ trong những năm gần đây.

Các học sinh trường trung học Ricards Lodge ở Wimbledon sử dụng điện thoại thông minh ẢNH: REUTERS

Nước này đang yêu cầu các công ty này phải áp dụng xác minh độ tuổi, hoặc điều chỉnh thuật toán của họ và gần đây nhất là ngăn trẻ em phát tán ảnh khỏa thân được chụp bằng điện thoại di động.

Nhưng trước nhận thức ngày càng cao về các rủi ro sức khỏe tâm thần mà việc trẻ em dành quá nhiều thời gian trực tuyến gây ra, ông Starmer đã quyết định đi xa hơn.

Và tin tức này đã được nhiều người hoan nghênh.

"Tôi không nghĩ trẻ em cần những thứ đó vào lúc này, bạn biết đấy, đặc biệt là ở độ tuổi còn nhỏ như vậy. Phải đến năm 16 tuổi tôi mới dùng mạng xã hội. Tôi đã rất yêu quý cuộc sống của mình ở thời điểm trước khi dùng mạng xã hội, và tôi nghĩ rằng rất nhiều bất an hiện tại của tôi đến từ việc tương tác với những thứ trên mạng", một người dân Anh chia sẻ.

Một phụ huynh khác cho hay: "Tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi cảm thấy, ý tôi là, tôi có đứa con hai tuổi, vì vậy tôi chỉ nghĩ về tương lai, và tôi cảm thấy đó có lẽ là một điều thực sự tốt khi áp đặt lệnh cấm đó".

Anh đã tham khảo ý kiến của giáo viên, phụ huynh và giới trẻ về các hạn chế mới.

Họ đã nhận được hơn 116.000 phản hồi từ phụ huynh, ngành công nghiệp và giới trẻ.

Hơn 83% phụ huynh đã phản hồi cho biết rủi ro từ mạng xã hội lớn hơn lợi ích.

Nhưng dù nhiều phụ huynh và chính trị gia ủng hộ lệnh cấm, một số nhà tâm lý học và nhà nghiên cứu cho biết không có bằng chứng nào cho thấy lệnh cấm này sẽ có hiệu quả.