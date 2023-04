Anh Thư tái xuất nóng bỏng, đối đầu với Hồng Ánh trong phim mới

Anh Thư, Hồng Ánh gây chú ý với tạo hình quyến rũ trong phim mới ĐPCC

Hoa vương kể về cuộc đời của Anh Thư (Anh Thư) - một người phụ nữ xinh đẹp và đầy tham vọng. Vì quyền lực và đồng tiền, cô dùng mọi thủ đoạn để trở thành vợ của Hải Đăng (Ngọc Quỳnh). Tưởng chừng kế hoạch suôn sẻ, bà Trà My (Hồng Ánh) - mẹ kế của Hải Đăng đã phát hiện sự việc và trở thành cái gai trong mắt cô.

Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Anh Thư ở lĩnh vực phim truyền hình sau thời gian vắng bóng. Nữ diễn viên tiết lộ cô được nhà sản xuất "chọn mặt gửi vàng" cho dự án lần này bởi kinh nghiệm diễn xuất dày dạn cùng gương mặt và sắc vóc kiêu kỳ. Trong poster phim, nữ diễn viên - siêu mẫu cũng cho thấy được vẻ quý phái, gợi cảm nhưng cũng không kém phần mưu mô, toan tính.

Dàn diễn viên cùng tạo hình lạnh lùng trong phim Hoa vương hé lộ cuộc chiến quyền lực đầy gay cấn ĐPCC

Về phía Hồng Ánh, đây là vai diễn có màu sắc mới mẻ so với các vai phụ nữ tần tảo, chăm lo gia đình của cô trước đây. So với vai của Anh Thư, nhân vật Trà My cũng có lai lịch không tầm thường. Cả hai được đặt trong nhiều tình huống oái oăm với những màn đấu trí kịch liệt.

Tiết lộ về vai diễn, nữ diễn viên cho biết Trà My là người kiêu ngạo, độc đoán và biết sử dụng vũ khí của phụ nữ để đạt được mục đích của mình. Đặc biệt, quan điểm sống của nhân vật này vô cùng cay nghiệt "nếu ai cản trở mục tiêu của mình, sẽ không từ thủ đoạn để loại trừ".

Hồng Ánh vào vai Trà My với ngoại hình sắc sảo, tính cách mưu mô ĐPCC

Hoa vương thuộc thể loại tâm lý - tình cảm với nhiều tình tiết kịch tính xoay quanh chuyện tình trường, sóng gió gia tộc. Ngoài Anh Thư, Hồng Ánh, phim còn có sự góp mặt của dàn sao: NSƯT Quốc Trọng, Thanh Thúy, Ngọc Quỳnh, Otis, Tam Triều Dâng… Đặc biệt, Rima Thanh Vy được hé lộ là nhân vật bí ẩn, nắm giữ nhiều mấu chốt của câu chuyện. Hoa vương được phát sóng vào thứ hai, thứ ba và thứ tư hằng tuần trên ứng dụng VieOn, bắt đầu từ ngày 17.4.