Anh trai bị em ruột sát hại sau cuộc nhậu

Ngày 20.4, thông tin từ UBND xã Thành Long (H.Thạch Thành, Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng, người em dùng dao cắt cổ anh trai khiến nạn nhân tử vong.



Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 19.4, B.V.T. (30 tuổi, ngụ thôn Thành Công, xã Thành Long) bất ngờ dùng dao cắt vào cổ anh B.V.C. (40 tuổi, ngụ cùng thôn, là anh trai của T.) khiến nạn nhân tử vong.

Cũng theo thông tin từ UBND xã Thành Long, sáng 19.4, T. cùng một số người đến nhà anh C. (nhà T. cách nhà anh C. gần 100 m) uống rượu. Cuộc rượu kéo dài đến chiều cùng ngày, và giữa T. với anh C. xảy ra mâu thuẫn trong lúc uống rượu.

Đến khoảng 17 giờ ngày 19.4, T. về nhà lấy một con dao đi đến nhà anh C. Khi thấy anh C. đang nằm ở võng trước nhà, T. bất ngờ dùng dao cứa vào cổ anh C. khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Anh C. sau đó được người thân và người dân địa phương đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.

Riêng T., sau khi gây án đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi giết người. Hiện Công an H.Thạch Thành đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ vụ án mạng.