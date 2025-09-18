Anh Trai ‘Say Hi’ 2025 - Hiện tượng văn hóa âm nhạc tiếp theo của DatVietVAC

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, DatVietVAC Group Holdings (DatVietVAC) kiến thiết vũ trụ giải trí của người Việt. Thành công của Anh Trai 'Say Hi' 2024, Em Xinh 'Say Hi' và sắp tới là Anh Trai 'Say Hi' 2025 là minh chứng cho năng lực của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong hành trình xuyên biên giới.

Anh Trai 'Say Hi' 2025 được kỳ vọng nâng tầm Vũ trụ 'Say Hi'

'Anh Trai 'Say Hi' - chương trình thuần Việt 100% do DatVietVAC sáng tạo, thực hiện đã tạo ra sức lan tỏa rất lớn. Chương trình không chỉ đạt được những thành tích ấn tượng trong nước mà còn thành công trong việc xuất khẩu công nghiệp văn hóa ra nước ngoài.

Anh Trai 'Say Hi' đã trở thành một thương hiệu âm nhạc mang tầm vóc quốc gia, một niềm cảm hứng sáng tạo và một biểu tượng của niềm tự hào Việt Nam. Anh Trai 'Say Hi' 2025 không chỉ là sự tiếp nối mà còn là cơ hội để thương hiệu Anh Trai 'Say Hi' khẳng định bản lĩnh, sức bền và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn ra thế giới' - Ông Phạm Quý Trọng - Phó Vụ trưởng vụ địa Phương 3 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chia sẻ tại buổi lễ ra mắt chương trình Anh Trai 'Say Hi' 2025.

Thông qua thư chúc mừng lễ ra mắt chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông gửi gắm những kỳ vọng mới dành cho Anh Trai 'Say Hi' 2025: 'Ra đời từ ý tưởng độc đáo và tinh tế, Anh Trai 'Say Hi' là một chương trình truyền hình thực tế mang tính kết nối xã hội, nhân văn và hiện đại. Chương trình không đơn thuần là giải trí, mà là cầu nối cảm xúc giữa những người trẻ với cộng đồng, giữa khán giả và các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống: sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tử tế.

Đặc biệt, ngành công nghiệp văn hóa đang được Đảng và Nhà nước xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn trong thời kỳ phát triển mới. Sự thành công của các chương trình như Anh Trai 'Say Hi' chính là minh chứng rõ nét cho năng lực sáng tạo nội dung của các doanh nghiệp văn hóa tư nhân. Đây là động lực quan trọng thúc đẩy hệ sinh thái truyền thông - giải trí trong nước phát triển bền vững, góp phần nâng cao vị thế và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Tôi tin Anh Trai 'Say Hi' 2025 sẽ tiếp tục gặt hái thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đời sống văn hóa tinh thần và ngành công nghiệp văn hóa nước nhà'. Những định hướng từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch dành cho Anh Trai 'Say Hi' 2025 thể hiện sự quan tâm của các cơ quan quản lý, gắn liền với chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ trong việc xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa. Đây còn là sự ghi nhận cho những nỗ lực đóng góp giá trị tích cực cho công nghiệp văn hóa Việt Nam của DatVietVAC, tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mạnh mẽ, biến các chương trình 100% Original Vietnam như Anh Trai 'Say Hi' trở thành những đại diện tiêu biểu của văn hóa sáng tạo Việt Nam, chinh phục khán giả toàn cầu.

Vũ trụ 'Say Hi' góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa tăng trưởng bền vững

Trong năm 2024, Anh Trai 'Say Hi' trở thành hiện tượng văn hóa âm nhạc đại chúng trong năm với hơn 20 tỷ lượt xem và nghe trên toàn cầu. Từ một format 100% Original Vietnam, chương trình đã tạo nên chuỗi concert âm nhạc thành công bậc nhất giai đoạn 2024, 2025 với 8 đêm diễn tại TP.HCM, Hà Nội và Las Vegas (Hoa Kỳ). Chuỗi concert không chỉ thu hút hàng trăm nghìn khán giả mà còn kích thích các ngành kinh tế liên quan như vận chuyển, lưu trú, dịch vụ ăn uống và du lịch phát triển mạnh mẽ.

Tiếp nối hiệu ứng mạnh mẽ đó, Em Xinh 'Say Hi' ra đời, tiếp tục ghi nhận thành công bùng nổ với hơn 22 tỷ lượt xem và nghe trên toàn cầu. Sau concert 1 bùng nổ tại Vạn Phúc City, chương trình tiếp tục khiến khán giả vỡ òa khi công bố sẽ tổ chức đêm 2 tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Kiên định với tầm nhìn chiến lược dài hạn và mục tiêu đóng góp bền vững cho công nghiệp văn hóa quốc gia, DatVietVAC tiếp tục tạo nên mảnh ghép tiếp theo của Vũ trụ 'Say Hi'- Anh Trai 'Say Hi' 2025.

Giới thiệu gần 100 nghệ sĩ toàn cầu đến với công chúng

Các chương trình của DatVietVAC tạo nên những sân chơi mới, trao cơ hội tỏa sáng cho các nghệ sĩ trẻ. Với format độc đáo, Anh Trai 'Say Hi' và Em Xinh 'Say Hi' trở thành những chương trình âm nhạc thực tế hiếm hoi tại Việt Nam đặt ra yêu cầu nghiêm túc về sáng tạo trong âm nhạc. Các nghệ sĩ được thử thách không ngừng, từ ca hát, sáng tác đến biểu diễn nhóm, hình thành đội hình nhóm nhạc toàn năng có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Sau chương trình, hàng loạt gương mặt mới trở thành hiện tượng âm nhạc, gia tăng tương tác, mở rộng tầm ảnh hưởng.

Các chương trình của DatVietVAC còn là 'passport nghệ thuật' mở ra cánh cửa hợp tác với các nền công nghiệp sáng tạo trên thế giới. Khi Anh Trai 'Say Hi' đến với Las Vegas (Hoa Kỳ), lần đầu tiên, 26 nghệ sĩ trẻ của chương trình cùng đứng chung một sân khấu đẳng cấp quốc tế, nơi từng chứng kiến những concert của các ngôi sao toàn cầu. Với họ, đây không chỉ là một chuyến lưu diễn, mà là hành trình chạm tay vào giấc mơ lớn: được hát bằng chính tiếng mẹ đẻ, kể câu chuyện của người Việt, ngay tại trung tâm giải trí của thế giới.

Anh Trai 'Say Hi' 2025 sẽ chính thức phát sóng lúc 20h thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 20.09 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.