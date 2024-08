Anh Trai 'Say Hi' có thực sự sáng tạo?

Sáng tạo nào cũng gặp những trở lực, rào cản

Chương trình Anh Trai "Say Hi" đang đặt ra một chuẩn mực mới cho các nghệ sĩ trẻ tham gia chương trình: Giọng ca chưa phải là tất cả. Điều khán giả cần là sự sáng tạo để mang lại những giá trị mới mẻ.

Làng nhạc Việt những năm gần đây chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ ca sĩ trẻ đa năng, là singer - songwriter (ca sĩ có khả năng sáng tác). Những tên tuổi tiêu biểu có thể kể đến như HIEUTHUHAI, Phạm Đình Thái Ngân…

Quy tụ dàn singer - songwriter cùng có mặt trong đội hình nhóm nhạc toàn năng, Anh Trai "Say Hi" là chương trình âm nhạc thực tế hiếm hoi tại Việt có format độc đáo, mỗi vòng thi đều khắc khe yêu cầu nghiêm túc về sáng tạo trong âm nhạc, tạo nên lứa singer - songwriter mới cho thị trường. Với nhiều Anh Trai có khả năng sáng tác, viết lời, produce nhạc, các Boyband trong Anh Trai "Say Hi" có thể kết hợp nhiều thể loại và phong cách âm nhạc khác nhau, tạo ra những bản hit mới "bùng nổ" từ sân khấu đến các BXH âm nhạc.

Chương trình trao cơ hội tỏa sáng cho các Anh Trai đã ra mắt hoặc chưa ra mắt, dù đang hoạt động solo hay đã từng có kinh nghiệm hoạt động trong các nhóm nhạc. Các Anh Trai không ngần ngại thử nghiệm với nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ pop, R&B, hip-hop đến ballad hay nhạc điện tử. Sự linh hoạt này giúp họ đáp ứng được thị hiếu âm nhạc đa dạng của khán giả hiện đại, đồng thời tạo ra những sản phẩm độc đáo và không bị gò bó bởi một phong cách cố định. Chương trình đã tạo ra một sân chơi mà ở đó sự tươi mới, sáng tạo của những ngôi sao gen Z như HIEUTHUHAI, Rhyder, Captain, Quang Hùng MasterD, JSOL, Pháp Kiều, Dương Domic… được đề cao và khai thác tối đa - điều mà hiếm có chương trình âm nhạc nào làm được.

Tiết mục Catch Me If You Can on Top Trending thu về 11 triệu view

Kết hợp tinh thần teamwork và cái tôi nghệ sĩ trong một sân chơi đề cao tự do sáng tạo, đội hình các Anh Trai đã tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới mẻ và hấp dẫn, những tiết mục trình diễn triệu view như Ngáo Ngơ (12 triệu view), Catch Me If You Can (11 triệu view), Hào Quang (11 triệu view), Thi Sĩ, You, Don't Care… Tinh thần đồng đội trong chương trình không chỉ giúp các Anh Trai học hỏi lẫn nhau mà còn tạo nên một môi trường sáng tạo đầy cảm hứng, nơi mỗi nghệ sĩ đều có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Bước đi táo bạo đầy khác biệt của show Anh Trai "Say Hi" như một làn gió mới, kích thích sự sáng tạo và phát triển âm nhạc Việt Nam.

Tiết mục Hào Quang, tiết mục 11 triệu view của team Rhyder sáng tạo từ âm nhạc đến concept trình diễn với sân khấu xoay và nhảy đương đại

Cộng hưởng sáng tạo để các nghệ sĩ trẻ thăng hoa

Đội hình trình diễn của các Anh Trai liên tục thay đổi qua từng Livestage, nhưng có điểm chung là mô hình của một nhóm nhạc kiểu mẫu với các vị trí: vocal, rap, dance, center, visual… giống với mô hình của các nhóm nhạc Kbiz, Cbiz. Mỗi Anh Trai là hình mẫu một nghệ sĩ toàn năng, truyền cảm hứng cho khán giả về một thế hệ trẻ tài năng, năng động, là hình mẫu mà khán giả yêu thích khi "cân" cả hát, rap, sáng tác viết lời, vũ đạo, sản xuất nhạc và visual.

Chương trình đã tạo ra loạt bản hit mới, phong phú về thể loại từ pop ballad, R&B, Hip hop, bắt nhịp xu thế âm nhạc hiện đại và được công chúng yêu thích. 90% các bài hát trong chương trình đều nằm trong Top Trending YouTube Việt Nam và thống lĩnh các nền tảng nhạc số như Spotify, iTune… với 5 triệu view trên đa nền tảng.

Bài hát Bao Lời Con Chưa Nói hát về Mẹ gây xúc động trong ngày Vu Lan

Hai tập mới nhất Tập 9, 10 của chương trình đã nhanh chóng chiếm giữ vị trí Top 1,2 trên bảng xếp hạng Top thịnh hành YouTube Việt Nam. Đồng thời, các bài hát của Anh Trai "Say Hi" thống lĩnh 1/3 BXH YouTube Music Trending với 9 bài hát vào Top 30, trong đó 6 bài chiếm vị trí từ Top 1 đến Top 6: Ngáo Ngơ, Walk, I'm Thinking About You, Bao Lời Con Chưa Nói, Regret, Chân Thành (ghi nhận đến 10h sáng 21.8).

Các bài hát của show Anh Trai "Say Hi" oanh tạc Top Trending YouTube

Tập trung hoàn toàn vào các bài hát mới và nghệ sĩ trẻ, sẵn sàng đột phá để mang lại những giá trị lớn trong việc định hình xu hướng âm nhạc mới và phát triển một thế hệ nghệ sĩ đầy triển vọng, chương trình Anh Trai "Say Hi" đã mang đến một làn gió mới cho thị trường âm nhạc Việt Nam và đang làm dậy sóng ngành giải trí với những bước đi táo bạo. Anh Trai "Say Hi" đã tạo ra được một môi trường giúp các nghệ sĩ trẻ tự do trong sáng tạo, cùng thăng hoa với âm nhạc. Đây chính là tinh thần cao nhất mà đội ngũ sáng tạo của DatVietVAC mang đến cho Anh Trai "Say Hi".