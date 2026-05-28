'Anh trai' từng đóng chính phim 'Nhà bà Nữ' giờ ra sao?

Minh Hy
28/05/2026 14:14 GMT+7

Bên cạnh điện ảnh, 'anh trai' Song Luân còn là cái tên được săn đón ở lĩnh vực âm nhạc. Sau khi ghi dấu tại 'Anh trai say hi' mùa 1, anh tiếp tục góp mặt trong chương trình 'Tinh hà say hi' và hứa hẹn mang đến nhiều tiết mục đặc sắc cho người xem.

'Anh trai' Song Luân tiếp tục tham gia truyền hình thực tế

Mới đây, "anh trai" Song Luân chính thức xác nhận trở lại trong chương trình Tinh hà say hi cùng với 23 ca sĩ khác. Để đánh dấu màn tái xuất này, Song Luân thực hiện một bộ ảnh gửi tặng đến những khán giả luôn yêu quý mình trong suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, giọng ca 9X cũng bày tỏ niềm háo hức khi được gặp lại các anh em thân thiết.

Song Luân tích cực hoạt động nghệ thuật ở tuổi 35

"Mình tưởng mùa hè rực rỡ của 2024 đã là điều đáng nhớ nhất rồi, nhưng hành trình của mình chưa dừng lại. Mình háo hức được hội ngộ anh em Anh trai say hi mùa 1, và cũng rất mong muốn được làm việc chung với các anh em khác nữa. Đây là cơ hội để mình được thể hiện bản thân và đến gần hơn với khán giả nên mình rất trân trọng. Ở chương trình mới, Song Luân muốn mang đến màu sắc âm nhạc đậm dấu ấn cá nhân, đồng thời thể hiện rõ những thế mạnh mà mình tự tin nhất trên hành trình âm nhạc", Song Luân chia sẻ.

Bên cạnh đó, Song Luân còn bật mí đã chuẩn bị thể lực tốt, tinh thần cởi mở, những "mảng miếng" để tung hứng cùng mọi người. Anh cũng hài hước cho biết với tài năng của mình thì ngôi vị quán quân chắc chắn nằm trong tầm tay.

Song Luân hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị tại Tinh hà say hi

Khi góp mặt trong Anh trai say hi mùa 1, Song Luân gây ấn tượng với khán giả nhờ tính cách điềm tĩnh, thân thiện. Trong 9 đêm concert, giọng ca Đổi hạnh phúc lấy cô đơn cũng chứng minh khả năng biến hóa linh hoạt ở từng tiết mục khác nhau để tạo nên dấu ấn cá nhân.

Chính vì thế, Song Luân được khán giả kỳ vọng sẽ có những phần thể hiện bứt phá hơn nữa trong lần trở lại này. Ngoài ra, người hâm mộ mong Song Luân sẽ có những màn dẫn dắt sáng suốt cho team của mình.

Song Luân sinh năm 1991, là nam ca sĩ sở hữu chất giọng ấm và ghi dấu qua các ca khúc như Đổi hạnh phúc lấy cô đơn, Anh thích em như vậy, Nếu em không về... Ngoài ra, anh còn là cái tên nổi bật ở lĩnh vực phim ảnh. Trong đó, nam diễn viên 35 tuổi từng đóng chính phim điện ảnh và truyền hình như Nhà bà Nữ, Công tử Bạc Liêu, Lật mặt 3: Ba chàng khuyết, Hậu duệ mặt trời (phim bản Việt), Yêu trước ngày cưới...

Song Luân làm MV dựa trên phim 'Nhà bà Nữ'

