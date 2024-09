'Anh trai vượt ngàn chông gai', 'Đảo thiên đường'... hoãn sóng

Nhiều khán giả ủng hộ trước quyết định hoãn sóng của ê kíp Anh trai vượt ngàn chông gai Ảnh: NSX

Nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai đưa thông báo hoãn sóng tập 11 dự kiến trình chiếu tối 14.9 trên VTV9 và trên nền tảng YouTube. Đơn vị này cho biết sẽ chuyển sang phát sóng vào thời điểm thích hợp.

Trong bài viết, ê kíp Anh trai vượt ngàn chông gai chia sẻ: “Chương trình xin được gửi lời chia sẻ sâu sắc đến với những mất mát to lớn của đồng bào miền Bắc nơi đang phải gánh chịu nhiều mất mát do thiên tai lũ lụt. Mong rằng thiên tai sẽ sớm qua đi, đồng bào các địa phương bị ảnh hưởng sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tập thể ê kíp cầu mong bình an đến với mọi người".

Trước đó vào tối 12.9, chương trình hoãn chiếu tập 10 series đồng hành. Ê-kíp Anh trai vượt ngàn chông gai cho rằng khi nhận thấy những yếu tố giải trí trong series không phù hợp trong thời điểm cả nước hướng về đồng bào miền Bắc đang phải đối mặt với thiên tai nên đã quyết định đổi thời gian chiếu.

Show hẹn hò Đảo thiên đường thông báo hoãn sóng tập 10 Ảnh: BTC

Tương tự, show hẹn hò Đảo thiên đường cũng thông báo hoãn sóng tập 10 sang thời gian phù hợp hơn. “Những ngày gần đây khi mưa lũ hoành hành gây thiệt hại nặng nề khắp các tỉnh thành miền Bắc. Hàng triệu trái tim Việt Nam đã đập cùng một nhịp hướng về đồng bào miền Bắc thân yêu", đơn vị này chia sẻ.

Đồng thời ê kíp cũng bày tỏ sự chia sẻ trước nỗi đau, mất mát mà đồng bào vùng lũ đang gánh chịu. "Mong rằng với tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái" và sự chung tay của cả cộng đồng sẽ tiếp sức giúp đồng bào gánh chịu ảnh hưởng bão lũ nhanh chóng vượt qua khó khăn để xây dựng lại cuộc sống”, ê kíp Đảo thiên đường viết trên Fanpage.

Chương trình Rap Việt cũng ra thông báo dời lịch phát sóng tập đầu tiên sang ngày 21.9. Trong khi đó, Bài hát của chúng ta cũng đưa ra quyết định hoãn sóng trên tất cả các nền tảng để “đồng hành với chủ trương của Đài truyền hình Việt Nam trong tình hình thiên tai đau thương ở một số tỉnh miền Bắc".

Nhiều sao Việt như NSƯT Vũ Luân, Phương Mỹ Chi, Tùng Dương… quyết định tạm hoãn các show diễn cá nhân. Trong khi đó, không ít nghệ sĩ như Kiều Anh, Diệp Lâm Anh, Bằng Kiều… trực tiếp di chuyển đến tận nơi để hỗ trợ người dân vùng bão lũ.