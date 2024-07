'Anh trai vượt ngàn chông gai' và nhiều chương trình tạm hoãn

Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai dời lịch phát sóng BTC

Trao đổi với chúng tôi, nhà sản xuất Anh trai vượt ngàn chông gai cho biết tập 4 và các nội dung liên quan đến chương trình dự kiến trình chiếu ngày 20.7 trên VTV3 và trên nền tảng YouTube. Tuy nhiên gameshow này được tạm hoãn và chuyển sang phát sóng vào thời gian phù hợp hơn.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 cũng ra thông báo hoãn thời gian tổ chức đêm chung kết. Theo ban tổ chức, ban đầu sự kiện dự kiến diễn ra hôm 20.7 song sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp khác.

Trước đó, các thí sinh Miss Grand Vietnam chuẩn bị cho sự kiện thời trang Vietnam Beauty Fashion Fest 8 cùng phần thi Best in Swimsuit. Tuy nhiên lịch trình cuộc thi thay đổi so với dự kiến. “Ban tổ chức sẽ cập nhật thông tin và lịch trình mới nhất về các sự kiện trong thời gian sắp tới”, phía Miss Grand Vietnam đăng tải bài viết trên fanpage cuộc thi.

Hồ Ngọc Hà và Noo Phước Thịnh chủ động hoãn đêm nhạc cá nhân FBNV

“Đêm diễn Noo’s Special Night dự kiến diễn ra ngày 21.7 tới đây xin phép được dời ngày tổ chức. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và sẽ sớm thông tin đến quý vị khán giả thời gian thay đổi", Fanpage Noo Phước Thịnh đăng tải thông báo. Được biết đây là đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của nam ca sĩ 8X sau thời gian dài vắng bóng.

Tương tự, Hồ Ngọc Hà cũng đăng thông tin tạm hoãn đêm nhạc kỷ niệm 2 thập niên ca hát Gathering Night tổ chức tại TP.HCM. Trước đó, sự kiện này dự kiến tổ chức ngày 23.7 ở TP.HCM. Tuy nhiên, phía ê kíp nữ ca sĩ “chủ động và ý thức thay đổi thời gian tổ chức sự kiện” vào ngày 30.7.

Chương trình Nghề chủ chốt với nội dung bật mí hậu trường nghề livestream dự kiến phát trực tuyến vào tối 20.7. Tuy nhiên phía ban tổ chức xác nhận với chúng tôi việc tạm hoãn. Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu cũng dời ngày sơ khảo khu vực phía Bắc, thay vì tổ chức ngày 27.7 như kế hoạch.

Trước đó, nhiều chương trình như Màu hoa đỏ (Hà Nội), Vĩ tuyến 17 - Khát vọng hòa bình (Quảng Trị)... cũng được thông báo tạm hoãn.