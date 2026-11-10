'Anh trai' Wean hội ngộ 500 fan, Negav và Hurrykng bất ngờ xuất hiện

Bạn gái cũ hỗ trợ Wean trong 'friend meeting'

Trong buổi friend meeting, nam ca sĩ Wean tạo nên không gian gặp gỡ gần gũi để cùng người hâm mộ hòa mình vào âm nhạc. Đồng thời, anh dành thời gian để chia sẻ và lắng nghe tâm sự của những khán giả yêu quý mình kể từ khi anh theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Wean muốn buổi giao lưu với fan là cuộc hội ngộ thân mật, thay vì là buổi trình diễn thông thường ẢNH: NVCC

"Những gì xảy ra trong cuộc đời Wean đều nhớ hết. Có lần, tôi vô tình nhìn thấy tấm ảnh hồi nhỏ, tôi nhận ra thằng nhóc này vẫn ở đâu đó nhưng không còn sự hồn nhiên nữa. Vì vậy, ở mỗi show diễn, tôi đều nói với mọi người là phải giữ được sự hồn nhiên. Tôi nghĩ nếu chúng ta có duyên trở thành bạn bè thì tôi cũng mong mọi người có được điều này", Wean chia sẻ.

Trên sân khấu, Wean lần lượt trình diễn các ca khúc Mưa còn rơi trên phố, Bad Bye, She Said, Retrograde, Em người Hoa và Ai biết. Mỗi ca khúc đều gắn liền với dấu mốc đáng nhớ của nam ca sĩ 9X. Đặc biệt, Wean và bạn gái cũ Naomi có màn kết hợp trong ca khúc She Said khiến người hâm mộ thích thú. Dù đã chia tay, cả hai giữ mối quan hệ tốt và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong chương trình âm nhạc.

Bạn gái cũ Naomi cùng dàn "anh trai" góp mặt trong sự kiện của Wean ẢNH: NVCC

Không khí friend meeting còn được khuấy động bởi sự xuất hiện bất ngờ của dàn khách mời gồm Kimlong, Dillan, Xuân Định KY, Negav, Hurrykng, Jaysonlei và Vương Bình. Sự góp mặt của những người bạn thân thiết trong âm nhạc giúp chương trình có thêm nhiều khoảnh khắc vui vẻ, thú vị. Tại sự kiện, người hâm mộ còn được tương tác, chơi mini games cùng với các "anh trai".

Ngoài ra, Wean úp mở sản phẩm đặc biệt dự kiến ra mắt vào ngày 11.11 có chủ đề Wean ngày xưa - Wean bây giờ. Người hâm mộ đoán rằng đây là câu chuyện về sự trưởng thành và thay đổi của nam ca sĩ sau nhiều năm hoạt động. Từ phong cách âm nhạc, hình ảnh cá nhân đến những trải nghiệm mới sau thành công khi góp mặt trong chương trình Anh trai say hi.