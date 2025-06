Anh trở thành đối tác của Ủy ban sông Mekong

Lễ ký kết diễn ra tại Vientiane (Lào) hôm 19.6 ảnh: đại sứ quán anh

Trong lễ ký kết diễn ra hôm nay tại Vientiane (Lào), Vương quốc Anh và MRC khẳng định quan hệ đối tác mới sẽ hỗ trợ các giải pháp đổi mới nhằm tăng cường khả năng thích ứng tại khu vực sông Mekong vốn dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và hạn hán.

Bà Catherine West, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh phụ trách khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cho biết quan hệ đối tác giữa Anh và MRC là một minh chứng cho cam kết của Vương quốc Anh đối với khu vực trọng yếu và trong việc giải quyết các thách thức chung như biến đổi khí hậu.

Tổng Giám đốc Ban Thư ký MRC Busadee Santipitaks hoan nghênh Vương quốc Anh trở thành Đối tác Phát triển, qua đó tăng cường hơn nữa hợp tác nhằm hiện thực hóa tầm nhìn chung về một lưu vực Mekong bền vững.

Đại diện Vương quốc Anh tái khẳng định cam kết chia sẻ chuyên môn kỹ thuật của Anh trong lĩnh vực khoa học khí hậu, quản lý tài nguyên nước và các giải pháp dựa vào thiên nhiên nhằm giúp các cộng đồng ven sông Mekong thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ sinh kế và duy trì đa dạng sinh học.

Quan hệ đối tác mới cũng sẽ thúc đẩy hợp tác hiện có giữa Vương quốc Anh và MRC trong việc phát triển ứng dụng di động "One Mekong", cung cấp dữ liệu sông ngòi theo thời gian thực, dự báo tài nguyên nước và công cụ dự báo cộng đồng trực tiếp đến người dân và các nhà hoạch định chính sách trong lưu vực.

Với hơn 80% dân số khu vực phụ thuộc vào nguồn nước chung do MRC quản lý, sáng kiến này đóng vai trò then chốt cho an ninh, thịnh vượng và sinh kế của người dân nơi đây.