Anh Tú Atus hạnh phúc khi 'Án mạng xém hoàn hảo' vừa ra mắt đã được Thái Lan mua bản quyền remake

Phim điện ảnh Án mạng xém hoàn hảo thuộc thể loại trinh thám - hài, quy tụ dàn diễn viên gồm Anh Tú Atus, DJ Mie, Huy Khánh, Long Đẹp Trai, Ma Ran Đô, Vũ Ngọc Anh, Lương Gia Huy... Tối 8.10, tác phẩm có buổi công chiếu tại TP.HCM, đồng thời đón tin vui khi được một nhà sản xuất Thái Lan mua bản quyền thực hiện phiên bản remake.

Là nam chính của bộ phim, Anh Tú Atus thu hút sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với vai thám tử Đại. Tại sự kiện, nam diễn viên xuất hiện bảnh bao, lịch lãm, tạo điểm nhấn với chiếc đồng hồ có giá trị khoảng 6 tỉ đồng.

Anh Tú Atus xuất hiện bảnh bao tại buổi công chiếu Án mạng xém hoàn hảo đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng với vai thám tử Đại Ảnh: NVCC

Anh Tú Atus thay đổi diện mạo để vào vai thám tử Đại

Để hóa thân vào nhân vật, Anh Tú Atus dành thời gian dài nuôi râu, tạo nên diện mạo trưởng thành và khác biệt so với hình ảnh quen thuộc. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy nam diễn viên xuất hiện với tạo hình này trên màn ảnh, phù hợp với màu sắc trinh thám pha hài của tác phẩm.

Chia sẻ tại buổi công chiếu, Anh Tú Atus bày tỏ sự biết ơn khi được ê kíp trao cơ hội thử sức với một vai diễn khác biệt so với hình ảnh trước đây. Nam diễn viên cũng xúc động khi nhắc đến sự đồng hành của người hâm mộ trong hành trình hoạt động nghệ thuật. "Sự ủng hộ của người hâm mộ là động lực để Tú phải cố gắng hơn mỗi ngày. Tú đã có nhiều trải nghiệm mới khi vào vai thám tử Đại, mọi người đón chờ phiên bản này của mình nhé", Anh Tú Atus bày tỏ.

Thông tin Án mạng xém hoàn hảo được mua bản quyền làm lại tại Thái Lan là điểm nhấn đáng chú ý trong ngày ra mắt. Phiên bản chuyển thể dự kiến có sự góp mặt của Engfa Waraha cùng một nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Thái.

Bên cạnh đó, Anh Tú Atus hội ngộ những đồng nghiệp thân thiết như Song Luân, Rhyder, HURRYKNG, J Sol... Khoảnh khắc các thành viên cùng xuất hiện gợi lại những kỷ niệm từ chương trình Anh trai say hi, thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Án mạng xém hoàn hảo chính thức khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 9.10.