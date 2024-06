Anh Tú điển trai tại sự kiện, 'đứng hình' khi bị hỏi chuyện giấu 'quỹ đen'

Anh Tú gây ấn tượng bởi độ duyên dáng khi xuất hiện tại sự kiện NVCC

Anh Tú Atus là một trong số 30 nghệ sĩ nam tranh tài tại Anh trai "say hi". Tại sự kiện ra mắt chương trình, nam diễn viên Gặp lại chị bầu chọn bộ vest xám đen dài, gây ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai, phong độ. Anh vui khi nhận được lời khen ngợi từ khán giả.

Thời gian qua, Anh Tú Atus được nhớ đến ở vai trò diễn viên. Vì vậy, việc góp mặt trong Anh trai "say hi" là cơ hội để chồng Diệu Nhi nhắc nhớ mọi người về khả năng âm nhạc của mình. Tại sự kiện, khi được Trấn Thành hỏi về lý do tham gia chương trình, nam diễn viên 9X hài hước nói: “Thật ra tôi chỉ muốn tìm khuyết điểm của bản thân” làm mọi người được phen bật cười.

Anh Tú vỡ òa trước tình cảm khán giả dành cho mình NVCC

Câu trả lời của Anh Tú Atus khiến Trấn Thành thích thú. Trong dịp này, nam MC nhận xét giọng ca sinh năm 1992 là một nhân tố thú vị của chương trình vì có những màn đối đáp thông minh trong show.

Chia sẻ thêm về chương trình, Anh Tú Atus cho biết: “Đã lâu tôi mới cảm thấy hừng hực lửa nghề và quyết tâm như thế. Khi nhận được lời mời, tôi đồng ý ngay mà không suy nghĩ nhiều, bởi tôi biết không thể bỏ lỡ cơ hội được làm việc với quá nhiều nghệ sĩ tài năng. Tôi hy vọng mọi khán giả sẽ cảm thấy hài lòng vì tất cả các anh trai cũng như ê kíp đã làm việc hết mình".

Anh Tú thừa nhận có quỹ đen trước đông đảo khán giả NVCC

Sau sự kiện ra mắt chương trình, Anh Tú Atus dành thời gian gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả. Nam diễn viên được người hâm mộ xin chụp ảnh, khen ngợi vì vẻ ngoài điển trai. Đáp lại tình cảm đó, chồng Diệu Nhi cùng các đồng nghiệp “lăn xả” hết mình với những minigame, tạo ra những màn tung hứng vui nhộn trên sân khấu.

Đặc biệt trong phần giao lưu, một khán giả bất ngờ đặt câu hỏi khó cho Anh Tú Atus: “Anh có quỹ đen giấu vợ không" khiến Trấn Thành phấn khích: “Hình như đây là fan của Diệu Nhi gài qua". Về phía nam diễn viên Gặp lại chị bầu, anh “đứng hình" trước câu hỏi này. Sau đó Anh Tú Atus nói: “Anh trả lời thật là có”. Khi được hỏi thích anh trai nào trong chương trình, nam diễn viên cho hay: “Không, anh thích vợ anh" và nhận được tràng vỗ tay từ khán giả vì độ duyên dáng.