Anh Tú gặp gỡ Suho (EXO), tài tử 'Shang-Chi'

Anh Tú dự show diễn của Boss tại Milan Fashion Week NVCC

Được biết, Anh Tú là đại diện từ Việt Nam được hãng Boss mời tham dự show diễn thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week (Ý) của nhà mốt danh tiếng này. Xuất hiện tại sự kiện chính giữa "rừng" sao đình đám, ông xã Diệu Nhi thu hút ống kính khi diện set đồ tông nâu thanh lịch làm nổi bật thần thái nam tính, quyến rũ với gương mặt góc cạnh, cuốn hút. Ngoại hình nổi bật cùng phong cách thời trang lịch lãm nhưng vẫn sành điệu, trẻ trung của sao phim Siêu lừa gặp siêu lầy khiến anh được nhận xét không hề "lép vế" trước dàn nam thần dự sự kiện.

Cũng tại show diễn của Boss, Anh Tú có dịp gặp gỡ nhiều nghệ sĩ quốc tế và đứng chung khung hình với nhiều gương mặt nổi bật. Khoảnh khắc nam diễn viên phim Gia đình là số 1 xuất hiện cùng Suho (nhóm EXO), tài tử Simu Liu nổi tiếng với bom tấn Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings của Marvel, hay đứng cạnh Trương Bân Bân, Carrie Wong, Ayden… khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích.

Bên cạnh đó, fan cũng nhận ra sao phim Chìa khóa trăm tỉ và các nghệ sĩ quốc tế đã kết nối cùng nhau trên mạng xã hội. Trong khi "tình đầu Malaysia" Alvin Chong đã bình luận xuýt xoa về vẻ điển trai của Anh Tú, một số ngôi sao khác như Shuzo (Nhật Bản), Mew Suppasit (Thái Lan) đều nhấn nút theo dõi anh trên Instagram.

Anh Tú gây chú ý khi đứng chung khung hình với Suho (nhóm EXO) NVCC

Nam diễn viên 9X gặp gỡ tài tử Simu Liu NVCC

Ông xã Diệu Nhi bên cạnh các nghệ sĩ: Carrie Wong, Trương Bân Bân, Ayden Sng NVCC

Anh Tú sinh năm 1993, là một trong những diễn viên trẻ triển vọng của màn ảnh Việt trong những năm gần đây, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình: 4 năm, 2 chàng, 1 tình yêu, Chị Mười Ba, Cua lại vợ bầu, Chìa khóa trăm tỉ, Gia đình là số 1, Anh yêu em được bao lâu…

Đầu năm 2023, sao nam trở lại màn ảnh rộng với phim Siêu lừa gặp siêu lầy - tác phẩm vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng. Ngoài diễn xuất, anh cũng thử sức với lĩnh vực ca hát, từng ra mắt một số sản phẩm âm nhạc.

Mỹ nam 9X còn được biết đến với chuyện tình kín tiếng với Diệu Nhi. Cả hai có 6 năm gắn bó trước khi về chung nhà bằng đám cưới lãng mạn hồi tháng 10.2022. Cách đây ít lâu, cặp đôi vướng tin đồn trục trặc tình cảm song Anh Tú đã lên tiếng phủ nhận.