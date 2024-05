Anh Tú hát live cực hay, ‘đốt cháy’ sân khấu Dalat Best Dance Crew 2024

Tối 30.4.2024, đêm chung kết bảng Quốc tế Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup có sự góp mặt của các ca sĩ Anh Tú, Anh Thi, Trung Hiếu và nhóm nhảy đến từ Thái Lan De GIFT’. Nếu như các cô gái đến từ "xứ sở Chùa Vàng" dành tặng khán giả Việt với ca khúc That’s My Girl cùng những vũ đạo điêu luyện và tràn đầy năng lượng thì ca sĩ Anh Thi và Trung Hiếu lại mang đến một cảm xúc đầy tự hào với ca khúc Việt Nam Trong tôi là. Đặc biệt, "Voi Bản Đôn" Anh Tú bất ngờ diện trang phục khoe body 6 múi và đã "đốt cháy" sân khấu với hai ca khúc quen thuộc: Một phần hai và Duyên do trời, Phận tại ta. Mặc cho nhảy cực sung, Anh Tú vẫn hát live cực đỉnh khiến 20 nghìn khán giả tại Đà Lạt vô cùng phấn khích, hòa theo không khí sôi động của ca khúc.

Chủ đề của Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup là "Be You, Be Unique - Khẳng định chất tôi". Với chủ đề này, BTC mong muốn tìm kiếm màu sắc cá nhân - điều riêng biệt định hình cá tính, sự khác biệt của thế hệ trẻ hiện nay thông qua các màn trình diễn vũ đạo bùng nổ. Theo đó, top 12 tỏa sáng nhất trong đêm chung kết gồm 9 đội Việt Nam: Game On Crew, Kallus, Milky Way Crew, Str8 Up, Hanoi X Girls, Spacex, S4 Crew, Sud Crew, Lyricíst và 3 đội quốc tế: Planet Lock (Thái Lan), Garuda (Indonesia), Goat (Nhật Bản).

Kết quả chung cuộc, đội Garuda (Indonesia) đã xuất sắc giành Quán quân hạng mục Battle với giải thưởng 2.500 USD; đội Milky Way Crew đã giành giải Á quân với giải thưởng 1.000 USD. Với hạng mục Showcase, nhóm Kallus đạt giải tư và nhận về tiền mặt trị giá 1.000 USD; Giải ba thuộc về Lyricíst với giải thưởng 2.000 USD; chủ nhân của Á quân là Spacex nhận được giải thưởng tiền mặt trị giá 3.000 USD; Giải nhất không ai khác chính là nhóm Planet Lock tiền mặt trị giá 6.000 USD cùng bằng khen của Tỉnh đoàn và cúp vô địch, huy chương của chương trình.

Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup do Hệ thống Siêu thị VLXD và Nội thất Hoa Sen Home và thương hiệu Ống Nhựa Hoa Sen (Tập đoàn Hoa Sen) phối hợp với Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức. Công ty Truyền thông Bee là đơn vị thực hiện chương trình với sự đồng hành của các đơn vị bảo trợ truyền thông: BTV, GDL JSC, POPS, Saobiz, Thể thao Việt Nam Plus.