Anh Tú: Tôi không so đo với Diệu Nhi

Không đi hát vì tôn trọng khán giả

Anh Tú trở lại đường đua phim tết với tác phẩm Gặp lại chị bầu đóng cùng Diệu Nhi, Lê Giang, Ngọc Phước... ĐPCC

* Chào Anh Tú! Bạn có áp lực khi phim Gặp lại chị bầu mà mình đầu tư, đóng vai chính ra mắt vào dịp tết và phải cạnh tranh với nhiều tác phẩm nổi bật khác?

- Diễn viên Anh Tú: Tôi không áp lực vì đây không phải lần đầu tiên mình đóng một bộ phim tết. Tôi nghĩ rằng không chỉ thời điểm tết mà bất cứ thời điểm nào cũng đều có nhiều phim Việt ra cùng lúc từ đó có nhiều "món ăn" hơn cho khán giả lựa chọn. Đôi khi góc nhìn của khán giả sẽ giúp những người trong nghề như chúng tôi biết mình cần sửa đổi điều gì.

* Là người chưa có nhiều kinh nghiệm đầu tư phim, khi quyết định đầu tư cho tác phẩm, bạn có cân đo đong đếm những rủi ro mà mình sẽ gặp phải?

- Tất nhiên phải có sự cân đo rồi. Vì tôi nghĩ "đồng tiền đi liền khúc ruột" nên với số tiền mình bỏ ra thì phải cân nhắc xem liệu dòng tiền sẽ như thế nào, có về tay mình lại được không hay sẽ về khoảng bao nhiêu phần trăm. Tôi không dám nói trước nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ không đến mức quá tệ vì tôi muốn đầu tư để học hỏi kinh nghiệm cũng như cho mọi người thấy đây là một dự án mà tôi tin tưởng, tâm huyết từ đó mọi người tâm huyết cùng tôi. Giống như tất cả cùng lên một con thuyền, cùng chạy.

Anh Tú đánh giá vai diễn trong Gặp lại chị bầu có chiều sâu hơn những nhân vật mà trước đây mình thể hiện trên màn ảnh rộng ĐPCC

* Trong phim nhân vật của Anh Tú là diễn viên mới vào nghề, toàn đóng những vai phụ mờ nhạt, bạn có tìm thấy chính mình ngày trước ở trong đó?

- Ngày xưa tôi đóng vai còn không có thoại cơ, nhân vật ở trong phim là còn có thoại. Tôi nghĩ nhân vật Gia Phúc trong phim còn may mắn hơn mình ở ngoài đời rất nhiều. Nhưng ở sân khấu kịch thì tôi may mắn vừa vào là có vai luôn nhưng phim truyền hình lúc trước tôi không có thoại, ngay cả phim điện ảnh đầu tiên tôi còn không có cảnh cận. Tôi ít khi chia sẻ những khó khăn của mình vì tôi biết ai cũng có những khó khăn riêng, tôi cảm thấy chặng đường mới làm nghề của mình rất đáng tự hào vì có nhiều cung bậc cảm xúc nhưng tôi nghĩ nếu kể ra thì cũng chẳng là gì so với những người xung quanh và có những người còn khổ hơn rất nhiều. Đó là lý do tôi chẳng bao giờ hé lộ mình đã trải qua khó khăn gì, tôi cảm thấy mình may mắn vì những thứ đó giúp tôi có được ngày hôm nay.

* Anh Tú có nghĩ thành công đến sớm với mình?

- Tôi đang nỗ lực, không biết điều đó đến sớm hay đến muộn nhưng nó phải đến. Tôi tham gia rất ít phim và những năm gần đây hầu như tôi không tham gia gameshow nhiều, không đi show nhiều như Diệu Nhi hay các anh chị khác. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không làm việc, tôi làm việc mỗi ngày, thu thập thêm kiến thức, trải nghiệm mỗi ngày để chuẩn bị cho dự án tiếp theo của mình.

Anh Tú chia sẻ mình không bao giờ đi diễn trên sân khấu âm nhạc vì tôn trọng khán giả, ít tham gia gameshow để học hỏi, trau dồi diễn xuất ĐPCC

* Bạn phát triển ở nhiều vai trò nhưng để thực sự nổi bật thì vẫn chưa, bản thân bạn nhìn nhận việc đó như thế nào?

- Tôi thấy bình thường thôi vì mỗi người có một quan điểm, góc nhìn khác nhau. Với tôi, từ trước đến giờ tôi luôn hiểu là khán giả nhìn nhận mình vừa là diễn viên, vừa là ca sĩ. Nhưng tôi biết mình không phải ca sĩ và tôi chưa bao giờ đi hát bất cứ một show nào cả. Tôi có tính nghệ sĩ rất cao, tôi thích hát, mê hát nên phải có âm nhạc, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi cũng tôn trọng khán giả, đó là lý do tại sao tôi không đi hát. Đó không phải là chuyên môn của tôi, chuyên môn của tôi là diễn xuất. Tôi xuất thân từ trường Sân khấu Điện ảnh và diễn kịch ở sân khấu Thế giới trẻ nhiều năm nên mọi thứ chỉ xoay quanh diễn xuất. Chắc chắn với nghề diễn xuất của tôi thì rất khó để có thể thành công sớm được vì diễn viên phải đa dạng vai, mà để có được điều đó thì phải có nhiều trải nghiệm, không thể bắt một người ở độ tuổi 20 đóng được vai trên 30 tuổi, đóng được vai có vợ chồng. Nên là đối với tôi, diễn xuất là cả đời.

* Khán giả thường chú ý đến vẻ ngoài của Anh Tú và nhiều người cho rằng những vai diễn của bạn không thực sự nổi bật bằng ngoại hình, bạn xem đó là lợi thế hay bất lợi với mình?

- Tôi nghĩ đó là cái lợi chứ, vì mình đâu mất gì đâu. Họ sẽ chú ý tới mình trước và nếu mình thực sự có năng lực thì không phải sợ. Như trong phim Gặp lại chị bầu, tôi xin đạo diễn Nhất Trung cạo đầu, cắt tóc 3 phân vì mọi người nghĩ với tôi thì mọi thứ sẽ là về ngoại hình, kiểu tóc, cách ăn mặc nên tôi bỏ hết luôn. Đôi khi trong lúc quay có xấu tôi cũng kệ. Nhưng ở Siêu lừa gặp siêu lầy, đạo diễn Võ Thanh Hòa cần một "kép đẹp" đúng chuẩn thì bắt buộc mình phải đáp ứng được tiêu chuẩn đó thôi. Mình không thể đóng vai một người có sức hút với phụ nữ mà ngoại hình lại xuề xòa được, nên ngoại hình ra sao còn tùy theo vai diễn nữa.

Tôi không buồn khi Diệu Nhi có sự nghiệp nổi bật hơn

Anh Tú - Diệu Nhi gác lại chuyện riêng, xem nhau là đồng nghiệp khi đóng phim chung ĐPCC

* Lần đầu đóng chung phim điện ảnh với Diệu Nhi mang đến áp lực gì cho Anh Tú?

- Tôi có áp lực vì mọi người sẽ quan tâm, chú ý hơn, đặt kỳ vọng nhiều hơn. Với cả những người thích và không thích, họ sẽ xem chúng tôi làm được gì ở trong đó. Tuy nhiên, tôi với Nhi có cùng quan điểm là luôn cố gắng hết mình trong các dự án và cố gắng làm sao nhất để trong phim không mang cảm giác chúng tôi là vợ chồng, mọi người sẽ quên hoàn toàn chúng tôi ở ngoài đời và tập trung vào nhân vật trong phim thôi. Tôi tin rằng chúng tôi đã làm được điều đó.

* Anh Tú có sợ sự so sánh giữa mình với Diệu Nhi?

- Tôi thấy bình thường, chẳng có ai đi so đo với vợ mình cả. Ngay cả hai chữ "vợ chồng", chữ "vợ" cũng đặt trước chữ "chồng" mà. Thật lòng tôi chưa bao giờ so đo, việc tác phẩm thành công là chúng tôi đã thích rồi. Sẽ có những khán giả, người trong nghề thấy rằng phim này các bạn diễn viên trẻ tiến bộ, trưởng thành hơn là tôi vui rồi. Còn chuyện mà họ so sánh thì bình thường.

Tôi cũng thấy bình thường khi Diệu Nhi có sự nghiệp nổi bật hơn mình. Thứ nhất tuổi nghề của cô ấy nhiều hơn tôi, là đàn chị hơn tôi hai khóa trong trường. Chưa kể cô ấy được trải nghiệm nhiều sân khấu khác nhau, có nhiều va chạm hơn. Quan điểm làm nghề của hai chúng tôi cũng khác hoàn toàn. Tôi khá là lười trong chuyện tham gia gameshow. Thời gian trước tôi cũng thích làm vì nó đem lại thu nhập và có mối quan hệ, có nhiều trải nghiệm hơn. Nhưng khi đã ổn định hơn rồi, tôi thấy cái đó không dành cho mình. Tôi thích ở nhà, trau dồi thêm nghề của mình. Còn Diệu Nhi thích trải nghiệm rất nhiều. Với sự nỗ lực của Nhi khi đi làm nhiều như thế, vất vả nhiều như thế thì chắc chắn cô ấy phải xứng đáng hơn tôi.

Mỹ nam 9X thừa nhận mình là một người "cuồng" vợ FBNV

* Hai người đều có công việc riêng, làm sao để các bạn vừa phát triển sự nghiệp nhưng không bỏ bê gia đình?

- Tôi may mắn có gia đình ở bên cạnh. Chúng tôi dành thời gian đi quay nhưng cũng dành nhiều thời gian ở nhà. Có những tháng đi quay nhiều thì chúng tôi có ông bà ở nhà giúp đỡ phần nào. Thường khi không có dự án chúng tôi sẽ dành thời gian bên gia đình, cùng hai bên nội ngoại đi du lịch. Còn để cân bằng thì cũng khó vì đặc thù công việc, khi vướng lịch quay thì gần như chúng tôi không có thời gian và khi rảnh rỗi hơn, chúng tôi lại bù đắp cho gia đình. Cả tôi với Nhi không bỏ bê gia đình vì hai đứa đều mê gia đình nên khi xong việc là chúng tôi về nhà ngay.

* Thời gian trước, Anh Tú - Diệu Nhi vướng tin đồn rạn nứt và phải lên tiếng, bạn có thấy bị khó chịu khi đời tư bị đem ra bàn tán, mổ xẻ?

- Tôi thấy bình thường vì hai đứa làm nghề này nên đó cũng là một phần phải đối mặt. Chúng tôi vẫn làm việc bình thường, tất cả các anh chị em đồng nghiệp ai cũng biết hết nên tôi cũng không biết giải thích sao, tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi vẫn hạnh phúc. Tôi tin rằng thời gian sẽ trả lời điều đó.

Anh Tú xem những tin đồn là một phần mà anh cùng Diệu Nhi phải đối diện trong quá trình hoạt động nghệ thuật ĐPCC

* Nhiều người thường không có niềm tin vào hôn nhân của nghệ sĩ, vì nhiều trường hợp khiến họ có quan niệm rằng nghệ sĩ thường thay vợ đổi chồng, Anh Tú thấy sao về góc nhìn này?

- Đây là điều chúng ta không thể nói trước được, vì còn liên quan đến duyên số, hoàn cảnh của mỗi người khác nhau. Tôi nghĩ chắc là do một phần khi làm nghệ sĩ thì được khán giả biết đến nhiều hơn chứ mọi thứ vẫn không khác gì các cặp vợ chồng ngoài kia cả, không có chuyện trong showbiz thì sẽ thế này thế kia đâu. Nên bạn đừng tin tưởng cái gì gọi là mãi mãi cả, cặp đôi nào mà có thể cùng nhau già đi thì thật hạnh phúc, còn không được thì coi như hết duyên, hết phận.

* Cảm ơn Anh Tú đã chia sẻ!