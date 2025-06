Anh Tuấn - thành viên nhóm Ve sầu giờ ra sao?

Anh Tuấn thời còn hoạt động trong nhóm Ve Sầu Ảnh: NVCC

Anh Tuấn, cái tên đã khắc sâu vào ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ thiếu nhi TP.HCM đầu thập niên 2000, từng là thành viên chủ chốt của nhóm nhạc Ve Sầu. Bắt đầu biểu diễn từ năm 5 tuổi, anh gắn bó với nhóm trong giai đoạn hoàng kim (10-15 tuổi), khi Ve Sầu trở thành biểu tượng và thường xuyên lưu diễn khắp các tỉnh thành với các bản hit của nhóm như Hãy thắp lên ngọn nến, Mùa hè ra phố, Tiếng Ve Sầu, Những ước mơ, Vẻ vè ve, Về với biển, Tâm sự những chú ve, Hội trăng rằm...

Quyết định du học Mỹ đã khép lại một chương sôi nổi trong sự nghiệp của Anh Tuấn và cũng là một phần nguyên nhân khiến nhóm Ve Sầu tan rã một cách tự nhiên. "Lúc ấy tôi chỉ nghĩ đến việc học. Tôi không hình dung được rằng quyết định của mình có thể ảnh hưởng tới cả một nhóm. Sau này nhìn lại, tôi hiểu rằng đó là một phần nguyên nhân khiến Ve Sầu kết thúc", anh chia sẻ. Hơn 15 năm qua, các thành viên Ve Sầu chưa một lần tề tựu đủ 5 người.

Ca sĩ Anh Tuấn sau 30 năm hoạt động nghệ thuật Ảnh: NVCC

Cú sốc mất mát của nhóm Ve Sầu

Đầu năm 2024, tin Huỳnh Vũ Thạch, thành viên nhóm Ve Sầu, đột ngột qua đời vì đột quỵ đã trở thành một cú sốc lớn đối với Anh Tuấn. Anh bày tỏ: "Khi nghe tin, tôi không tin nổi. Tới nơi nhìn thấy vẫn không tin. Chỉ vài ngày sau tôi mới thật sự tiếp nhận rằng, người từng sát cánh cùng mình thời niên thiếu, giờ đã không còn. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận rõ ràng rằng chương tuổi trẻ của mình đã đóng lại". Dù không còn giữ liên lạc thường xuyên, Anh Tuấn khẳng định giai đoạn hoạt động cùng Ve Sầu chính là nền tảng nuôi dưỡng tư duy nghệ thuật của anh về sau.

Sau nhiều năm học tập và làm việc tại Mỹ, Anh Tuấn đã tốt nghiệp xuất sắc Đại học Âm nhạc Berklee với hai chuyên ngành chính là sáng tác (âm nhạc giao hưởng thính phòng) và viết - sản xuất nhạc đương đại, cùng chuyên ngành phụ là chỉ huy dàn nhạc.

Trở về Việt Nam, anh chọn con đường âm nhạc hàn lâm, ít xuất hiện trên truyền thông và tập trung vào vai trò đạo diễn âm nhạc, nhà soạn nhạc cho nhiều dự án lớn. Anh hiện là thành viên chủ lực của Impact Theatre Saigon và giảng viên tại Soul Institute of Arts.

Hiện tại, Anh Tuấn là giảng viên tại Soul Institute of Arts Ảnh: NVCC

Bước ngoặt dẫn đến quyết định trở về Việt Nam và ấp ủ đêm nhạc tri ân là một lần tình cờ nghe lại đoạn tân cổ giao duyên khi đang ở nước ngoài. Anh Tuấn bật khóc và nhận ra bản thân cần quay về để tiếp tục hành trình nghệ thuật tại quê hương.

Chính vì thế, đêm nhạc Thank You For The Music sắp tới vào tháng 6.2025 không chỉ là lời cảm ơn dành cho thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp mà còn gửi đến những khán giả đã đồng hành từ thuở thiếu thời, và đặc biệt là những người bạn từng cùng đứng trên sân khấu Ve Sầu năm nào. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến những bản phối mới của các tác phẩm gắn liền với Anh Tuấn, kết hợp nhạc kịch, hòa tấu và âm nhạc đương đại trong không gian âm nhạc gần gũi, ấm cúng.

Đêm nhạc sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tài năng như nhà giáo dục - nghệ sĩ Bùi Triệu Yên, các giọng ca Trung Hiếu, Như Đoan, Jay-Thiện Nguyễn, Thảo Ngọc, Lynh Khúc, ban nhạc HADA, dàn nhạc La'chestra, hợp xướng Soul Choir (SIA) và tập thể Impact Theatre Saigon.