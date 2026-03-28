Ánh Tuyết tiết lộ mối thâm tình với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Tối 31.3, ca sĩ Ánh Tuyết cùng bạn hữu tổ chức đêm nhạc tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại Vườn tượng An Hội (P.Hội An, TP.Đà Nẵng). Trong không gian mở bên bờ sông Hoài, những ca khúc của người nhạc sĩ tài hoa sẽ một lần nữa vang lên như lời tri ân của nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả đối với di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn để lại.

Ánh Tuyết từng day dứt khi chưa kịp thực hiện lời hứa với Trịnh Công Sơn

Ánh Tuyết bùi ngùi khi mới đó mà đã 25 năm kể từ ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời xa cõi tạm. Với chị, những ký ức dường như vẫn còn nguyên vẹn, chưa hề phai nhạt. Tên ông, trong lòng người ở lại, là dấu ấn không thể bị xóa mờ. Nữ ca sĩ kể lần đầu gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vào năm 1992. Khi ấy, ông bất ngờ hỏi vì sao một giọng hát thanh thoát như chị lại chưa hát nhạc của mình. Nữ ca sĩ bối rối đáp rằng quanh ông đã có nhiều giọng ca tên tuổi. Ông chỉ cười, khẳng định giọng hát của Ánh Tuyết có màu sắc riêng, không ai trùng lặp, và động viên chị nên làm một album nhạc Trịnh.

Nữ ca sĩ kể thêm, có lần nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nhờ nghệ sĩ guitar Bùi Thế Dũng đến nhà hỗ trợ chị tập hát. Cả hai đã tập được 6 ca khúc để lựa chọn. Tuy nhiên, sau đó nữ ca sĩ lại lặng lẽ rút lui, bởi trong lòng vẫn còn những băn khoăn. "Tôi rất quý anh Sơn và rất thích hát nhạc của anh. Thế nhưng, sau đó tôi 'lặn' luôn vì trong suy nghĩ, cứ lăn tăn sợ người ta nói mình 'đu' theo người nổi tiếng như Trịnh Công Sơn. Nhiều lần, anh Sơn gọi tôi sang nhà tập bài Hãy khóc đi em vì anh rất thích tôi hát bài này. Tôi cũng ghé nhà anh 3 lần nhưng thấy trong nhà đông người quá, lại ngại nên không dám vào", Ánh Tuyết nhớ lại.

Giữa Ánh Tuyết và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn lúc sinh thời có mối giao tình sâu đậm. Chị nhớ lần cuối vào bệnh viện thăm khi ông điều trị bệnh, được ông ân cần động viên, ghi nhận sự nỗ lực bền bỉ trong nghề. Sau khi Trịnh Công Sơn qua đời, nữ ca sĩ 6X mang nỗi day dứt vì chưa kịp thực hiện album như lời hứa. "Khi anh mất, tôi ân hận vì không làm album cho anh sớm hơn. Anh mất rồi, 10 năm sau tôi mới làm. Từ khi tôi hứa cho đến khi thực hiện 2 album cho anh là 15 năm", giọng ca Trương Chi trải lòng.

Đêm nhạc '25 nhớ Trịnh' tổ chức miễn phí

Chương trình nghệ thuật 25 năm nhớ Trịnh được ca sĩ Ánh Tuyết phối hợp cùng các nghệ sĩ với sự hỗ trợ của Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng, cùng Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An thực hiện. Chương trình này có thể coi như lời tri ân của nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả dành cho Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ mà tên tuổi đã trở thành một trong những biểu tượng của nghệ thuật nước nhà.

Trong đêm nhạc sắp tới, Ánh Tuyết mời nhiều nghệ sĩ cùng góp mặt như Đức Tuấn, Phương Thanh, Duy Hưng, Phi Thúy Hạnh, Nguyễn Hữu Chiến Thắng… Tất cả hội tụ tại P.Hội An với chung tình yêu dành cho âm nhạc Trịnh Công Sơn, mong mang đến cho khán giả địa phương và du khách một chương trình trọn vẹn, giàu cảm xúc.

Theo Ánh Tuyết, đêm nhạc không đặt mục tiêu phô diễn hoành tráng hay sân khấu hóa cầu kỳ mà hướng đến một không gian gần gũi, nơi âm nhạc được trở về đúng bản chất nguyên sơ của nó, kết nối con người với con người. Được tổ chức hoàn toàn miễn phí, chương trình "nối vòng tay lớn" đón tất cả những ai yêu mến Trịnh Công Sơn. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả, bỏ qua ranh giới giữa sân khấu và đời sống, chỉ có giai điệu, lời ca và những trái tim cùng chung một nhịp đập thanh âm vị nghệ thuật.