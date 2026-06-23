Ánh Viên kiểm tra sức khỏe chuyên sâu tại FV, phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn

Điều khiến nữ kình ngư bất ngờ hơn là dù sở hữu nền tảng thể lực thuộc nhóm hàng đầu của thể thao Việt Nam, buổi đánh giá chuyên sâu tại FV đã giúp cô phát hiện những yếu tố tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng vận động về lâu dài.

Bất ngờ khi trái tim "lỗi nhịp"

Nhắc đến Ánh Viên, người hâm mộ nghĩ ngay đến hình ảnh một vận động viên bền bỉ, kỷ luật với thể lực đáng nể. Nhưng sau nhiều năm thi đấu chuyên nghiệp, cô hiểu rằng khỏe mạnh không đồng nghĩa với việc cơ thể hoàn toàn "không có vấn đề", vì thế luôn chú trọng kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Điểm đặc biệt trong chương trình kiểm tra sức khỏe của Ánh Viên tại FV là sự phối hợp đa chuyên khoa cùng các kỹ thuật chẩn đoán và xét nghiệm chuyên sâu, được thực hiện thuận tiện tại một điểm. Nữ kình ngư được đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, từ vi chất, thành phần cơ thể, thị lực, chức năng gan, thận, tuyến giáp và tim mạch, đến tầm soát nguy cơ xơ vữa mạch máu và một số bệnh ung thư. Chương trình cũng bao gồm các đánh giá chuyên khoa về tim mạch và dinh dưỡng, giúp xây dựng bức tranh sức khỏe tổng thể và phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn.

Chuyên viên dinh dưỡng ThS Lương Thị Ngọc Hà ghi nhận các chỉ số chuyển hóa của Ánh Viên đều ở mức tốt. "Khối cơ của Ánh Viên rất tốt, đường huyết và mỡ máu đều trong giới hạn bình thường. Đây là nền tảng thuận lợi cho việc duy trì thể lực và phục hồi sau vận động", chuyên gia nhận định.

Bất ngờ đầu tiên xuất hiện ở phần kiểm tra tim mạch. Sau khi siêu âm tim xuyên thành ngực và đo điện tâm đồ (ECG), kết quả ghi nhận tình trạng nhịp tim của "tiểu tiên cá" không đều. Cô được tư vấn chuyên sâu với ThS-BS Trần Đại Quỳnh Vân – Khoa Tim mạch & Tim mạch can thiệp. Dù chưa phải vấn đề nghiêm trọng, bác sĩ cho biết người thường xuyên vận động cường độ cao vẫn cần được theo dõi kỹ hơn để tránh các rủi ro trong quá trình tập luyện.

Ánh Viên được khuyến nghị thực hiện Holter điện tim 24 giờ nhằm đánh giá tần suất xuất hiện rối loạn nhịp và theo dõi thêm trong sinh hoạt thường ngày.

Nghe kết quả, nữ kình ngư vẫn giữ tinh thần lạc quan và hài hước: "Chưa có người yêu mà tim đã lỗi nhịp xíu xiu rồi".

Ánh Viên tầm soát sức khỏe chuyên sâu tại Bệnh viện FV ẢNH: FV

Đánh giá chuyên sâu hệ vận động cùng chuyên gia Y học thể thao

Ngoài gói kiểm tra sức khỏe tổng quát, Ánh Viên còn thực hiện đánh giá chuyên sâu hệ vận động cùng TS-BS. Lê Trọng Phát - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, chuyên gia Y học thể thao tại Bệnh viện FV.

Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện Ánh Viên bị bàn chân bẹt kèm mất cân bằng dây chằng cổ chân, yếu tố có thể làm tăng nguy cơ chấn thương khi vận động cường độ cao. Để cải thiện, cô được tư vấn sử dụng đế chỉnh hình nhằm tối ưu tư thế tiếp đất và giảm áp lực lên khớp gối. TS-BS Lê Trọng Phát cho biết: "Nhiều bất thường về cấu trúc vận động có thể tồn tại nhiều năm mà không có triệu chứng rõ ràng, cho đến khi cường độ tập luyện tăng lên và chấn thương xuất hiện".

Trong buổi trao đổi cởi mở, Ánh Viên cũng chia sẻ với bác sĩ về những băn khoăn trong việc phòng ngừa chấn thương khi tập luyện và thi đấu. Sau buổi thăm khám, cô cho biết: "Nhiều khi mình nghĩ bản thân khỏe nên không để ý. Nhưng nhờ kiểm tra kỹ đa chuyên khoa như thế này mới biết cơ thể vẫn có những điểm cần điều chỉnh".

TS-BS Lê Trọng Phát thăm khám và đánh giá chức năng cột sống cho Ánh Viên ẢNH: FV

Đơn vị Y học thể thao FV: Chủ động bảo vệ và tối ưu hiệu suất tập luyện cùng chương trình PPE

Trường hợp của Ánh Viên cho thấy, ngay cả người có nền tảng thể lực xuất sắc vẫn có thể tồn tại những nguy cơ tiềm ẩn mà cơ thể chưa phát tín hiệu rõ ràng.

Các chuyên gia tại FV khuyến nghị, bên cạnh chương trình kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ, người tập luyện hoặc thi đấu cường độ cao nên thực hiện giải pháp chuyên biệt hơn: Chương trình Đánh giá sức khỏe trước khi tham gia thể thao (Pre-Participation Evaluation – PPE).

Một vận động viên đang thực hiện bài kiểm tra gắng sức ẢNH: FV

PPE là giải pháp y học hiện đại giúp thiết kế lộ trình cá nhân hóa theo thể trạng và mục tiêu riêng của từng người tập, tập trung vào 3 mục tiêu lớn

Tối ưu hóa và nâng cao thành tích tập luyện và thi đấu: Thông qua các bài kiểm tra chuyên biệt như test gắng sức tim phổi, đo thành phần cơ thể để xác định chính xác giới hạn chịu tải của tim, mạch, cơ bắp. Từ đó, các chuyên gia tư vấn phương án tập luyện, dinh dưỡng phục hồi chuyên sâu phù hợp cho vận động viên, người tập gym hay chạy bộ phong trào.

Thông qua các bài kiểm tra chuyên biệt như test gắng sức tim phổi, đo thành phần cơ thể để xác định chính xác giới hạn chịu tải của tim, mạch, cơ bắp. Từ đó, các chuyên gia tư vấn phương án tập luyện, dinh dưỡng phục hồi chuyên sâu phù hợp cho vận động viên, người tập gym hay chạy bộ phong trào. Phòng ngừa chấn thương chủ động: Đánh giá chi tiết hệ cơ xương khớp nhằm phát hiện sớm các lỗi cơ học trong tư thế di chuyển, bất thường cấu trúc vận động - tương tự trường hợp bàn chân bẹt của Ánh Viên - để điều chỉnh kịp thời bằng các bài tập phục hồi hoặc dụng cụ hỗ trợ.

Đánh giá chi tiết hệ cơ xương khớp nhằm phát hiện sớm các lỗi cơ học trong tư thế di chuyển, bất thường cấu trúc vận động - tương tự trường hợp bàn chân bẹt của Ánh Viên - để điều chỉnh kịp thời bằng các bài tập phục hồi hoặc dụng cụ hỗ trợ. Sàng lọc biến cố nguy hiểm: Tầm soát toàn diện các nguy cơ tiềm ẩn ở hệ tim mạch hoặc rối loạn chuyển hóa vốn dễ bùng phát đột ngột khi cơ thể phải chịu áp lực vận động ở cường độ cao.

Các chuyên gia khuyến nghị nên thực hiện đánh giá PPE trước các chương trình tập luyện cường độ cao hoặc giải đấu khoảng 4-6 tuần. Với sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ chuyên gia đa chuyên khoa, FV mang đến một quy trình chăm sóc sức khỏe thể thao toàn diện, đồng thời được cá nhân hóa theo thể trạng từng người, giúp bạn tự tin bứt phá giới hạn một cách an toàn và bền bỉ nhất.

Để biết thêm thông tin về Gói khám sức khỏe tổng quát và Chương trình đánh giá sức khỏe thể thao (PPE) tại Bệnh viện FV, bạn đọc liên hệ số 06 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), TP.HCM, ĐT: (028) 35 11 3333. Hotline cấp cứu 24/7: (028) 3511 3500.