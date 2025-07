Anime nổi bật trên đang chiếu trên FPT Play

Trong tháng 7, FPT Play tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu của cộng đồng otaku tại Việt Nam, khi lên sóng hàng loạt anime đang gây sốt trên toàn cầu. Trong đó, đáng chú ý nhất là "tân binh" Gachiakuta và phần tiếp theo của Dan Da Dan, Kaiju No. 8 và The Rising Of The Shield Hero.

Dan Da Dan (phần 2)

Tiếp nối thành công của Dan Da Dan mùa đầu tiên, Studio Science SARU và đạo diễn Fuga Yamashiro đã viết tiếp hành trình kỳ bí của Momo, Okarun trong phần 2. Lần này, họ sẽ với Evil Eye, một thế lực tà ác có khả năng bóp méo cả không gian và cảm xúc con người.

Đây là nội dung chính của 2 arc được đánh giá là cao trào và ấn tượng nhất trong manga của Yukinobu Tatsu: Cursed House và Evil Eye. Nếu ở phần 1, bộ phim gây ấn tượng bởi sự pha trộn giữa yếu siêu nhiên, hài hước và tình cảm tuổi teen thì phần 2 nhấn mạnh hơn ở yếu tố hành động shonen và kinh dị tâm linh. Qua 3 tập phát sóng, phần 2 của Dan Da Dan tiếp tục nhận được rất nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ về mặt nội dung lẫn đồ họa.

Dan Da Dan chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Yukinobu Tatsu. Nhân vật chính của Dan Da Dan là Momo Ayase và Ken Takakura, đôi bạn bị ám ảnh bởi những sự kiện siêu nhiên và truyền thuyết đô thị. Momo tin vào ma quỷ, còn Takakura khẳng định người ngoài hành tinh có thật. Cả hai rơi vào một cuộc phiêu lưu bất ngờ, nơi những điều phi lý trở thành hiện thực.

Kaiju No. 8 (phần 2)

Gần như cùng thời điểm với Dan Da Dan, Kaiju No. 8 cũng ra mắt phần 2. Phần phim mới sẽ tiếp nối arc Kaiju Weapon và mở rộng đến các arc Compatible User, Cataclysms và Second Wave trong nguyên tác cùng tên của tác giả Naoya Matsumoto.

Phần 2 mới mở ra một bối cảnh rộng lớn hơn, nơi Kafka Hibino tiếp tục giằng xé giữa trách nhiệm bảo vệ nhân loại và khả năng biến thành kẻ thù - một Kaiju. Lúc này, cậu đã gia nhập Quân đoàn Phòng vệ. Sự xuất hiện của Kaiju số 9 với trí thông minh và sức mạnh vượt trội buộc Kafka phải trở nên mạnh mẽ hơn. Dưới sự chỉ huy của Narumi Gen - thành viên mạnh nhất lực lượng, Kafka vừa phải chiến đấu vừa phải dè chừng trước sự nghi ngờ từ đồng đội.

Kaiju No. 8 phần 2 gồm 11 tập và một tập đặc biệt tên "Hoshina's Day Off". Qua 2 tập phát sóng, Studio Production I.G tiếp tục cho thấy đẳng cấp bằng những khung hình chất lượng cao, thiết kế Kaiju độc đáo và biểu cảm nhân vật sống động. Bộ phim được kỳ vọng nối tiếp chuỗi thành tích của phần 1.

Gachiakuta

Gachiakuta là một trong số những cái tên mới hiếm hoi xuất hiện trong danh sách anime mùa hè. Tuy là "lính mới", series này lại cho thấy một sức hút đáng gờm, đủ tiềm năng đối đầu với những cái tên đình đám còn lại.

Bộ phim được Studio Bones chuyển thể từ bộ manga cùng tên của tác giả Kei Urana. Gachiakuta lấy bối cảnh tại thành phố Sphere, một xã hội giàu có nhưng phân hóa giàu nghèo rất khắc nghiệt. Nhân vật chính là Rudo, một cậu bé mang vẻ ngoài ngổ ngáo nhưng có trái tim ấm áp, lương thiện.

Rudo ghét sự lãng phí của tầng lớp thượng lưu. Họ thường đổ bất cứ thứ gì được coi là rác rưởi, kể cả tội phạm, vào một bãi rác khổng lồ bên dưới thị trấn được gọi là "The Pit". Sau khi cha nuôi Regto bị sát hại, Rudo bị vu oan là thủ phạm. Chuỗi biến cố dồn dập đẩy cậu vào vực sâu bất công của xã hội.

Vượt lên một bộ anime giải trí đơn thuần, Gachiakuta được đánh giá là một series có thế giới quan và thông điệp sâu sắc về cuộc sống và chủ nghĩa tiêu dùng. Rudo nổi lên như một nhân vật đậm chất shonen, từ xuất phát điểm zero trở thành người hùng chống lại những bất công trong xã hội.

The Rising Of The Shield Hero (phần 4)

Cái tên thứ 4 đáng chú ý trong danh sách này là phần 4 The Rising Of The Shield Hero, hay còn được biết tới với tựa Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ. Ở phần phim này, Naofumi tiếp tục hành trình bảo vệ thế giới với tấm khiên huyền thoại, đối mặt với những thế lực ngày càng nguy hiểm sau cuộc chiến tàn khốc. Khi bí ẩn về các vũ khí huyền thoại và thế giới song song dần được hé lộ, cậu buộc phải vượt qua giới hạn bản thân. Sự gắn kết giữa Naofumi và các đồng đội như Raphtalia, Filo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Với đồ họa mãn nhãn, phần 4 của series nổi tiếng này hứa hẹn mang đến những trận chiến nghẹt thở hơn những phần phim trước đó.

The Rising Of The Shield Hero chuyển thể từ manga đề tài chuyển sinh (isekai) cùng tên của tác giả Aneko Yusagi. Phần phim đầu tiên ra mắt vào năm 2019 đã thu hút được sự quan tâm của khán giả với cốt truyện và hình ảnh chất lượng của Studio Kinema Citrus.

Nội dung chính của phim xoay quanh Naofumi, một người được triệu hồi đến dị giới để làm anh hùng. Tuy nhiên, vì vai trò của anh là Khiên Hiệp Sĩ nên bị người dân chê bai hắt hủi. Hết cách, Naofumi bắt đầu tự xây dựng sự nghiệp anh hùng bằng chính đôi tay mình.

Đón xem Dan Da Dan (phần 2), Kaiju No. 8 (phần 2), Gachiakuta và The Rising Of The Shield Hero (phần 4) đang phát song song với Nhật Bản trên website https://fptplay.vn và Ứng dụng FPT Play dành cho các thiết bị tương thích.