Anker ra mắt dòng sản phẩm sạc di động nhanh, gọn nhẹ mới

Dòng sản phẩm Nano mới của Anker sử dụng công nghệ tiên tiến, bao gồm cáp sạc tích hợp, sạc không dây Qi2 tốc độ cao và công nghệ GaN thế hệ mới giúp người dùng sạc đồng thời nhiều thiết bị như MacBook Air, iPhone 16, máy tính bảng, drone và camera một cách thuận tiện.

Đầu tiên là sạc dự phòng Anker Laptop (A1695) sở hữu viên pin 25.000 mAh và công suất sạc nhanh 165W cho 4 cổng giúp sạc cùng lúc 4 thiết bị. Cổng USB-C hỗ trợ sạc lên đến 100W giúp sạc MacBook Air (M3) lên 50% chỉ trong 21 phút, biến thời gian chờ đợi tại sân bay thành khoảng thời gian làm việc hiệu quả.

Anker A1695 được xem là "trạm" sạc cho các thiết bị di động

Ảnh: CTV



Sản phẩm được trang bị 2 cáp USB-C tích hợp, 1 cáp ngắn 30 cm và 1 cáp dài 70 cm có thể cuộn lại gọn gàng. Màn hình màu TFT thông minh cung cấp thông tin theo thời gian thực như công suất đầu ra, nhiệt độ pin và thời gian sạc ước tính. Với dung lượng đủ để mang lên máy bay, sản phẩm có thể sạc iPhone 16 lên tới 4,5 lần hoặc MacBook Air (M3) 1,3 lần. Sạc có hai màu đen và xám, được bán với giá 2,49 triệu đồng.

Tiếp theo là mẫu sạc dự phòng Anker Nano Rút Gọn (A1638) được thiết kế cho cuộc sống năng động, với cáp rút siêu dài 70 cm giúp sạc dễ dàng. Dù có kích thước nhỏ gọn, thiết bị vẫn cung cấp công suất sạc nhanh tối đa 45W đủ để sạc iPhone 16 Pro lên 50% chỉ trong 27 phút. Với dung lượng 10.000 mAh, sản phẩm có thể sạc nhiều lần cho điện thoại. Sạc có giá bán lẻ 1,35 triệu đồng.

Mẫu sạc Anker Nano 70W Laptop (A121A) đảm bảo kết nối ổn định tại các ổ cắm trong khách sạn, quán cà phê hay văn phòng. Sản phẩm cung cấp khả năng sạc nhanh 70W và tương thích ngược với các thiết bị 67W, 65W. Công nghệ Double-GaN giúp giảm nhiệt tối đa khi hoạt động hết công suất. Mẫu sạc này có giá bán lẻ 850.000 đồng.

Đối với Anker Nano (A1665), sản phẩm này là giải pháp sạc không dây lý tưởng cho những buổi tối ra ngoài hay chuyến du lịch. Với kích thước chỉ 102 x 70,6 x 8,6 mm, sạc dự phòng này mang lại công suất 15W và cổng sạc có dây 20W, được bán với giá bán lẻ 1,499 triệu đồng.

Sạc xe hơi Anker Nano Rút Gọn (A2738) có cáp tích hợp giúp không gian xe gọn gàng hơn, với khả năng sạc nhanh hai cổng tổng công suất lên tới 75W. Công nghệ Anker ActiveShield 2.0 có thể giám sát nhiệt độ theo thời gian thực nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị. Sản phẩm có màu xám với giá bán lẻ 603.000 đồng.

Anker A2738 phù hợp cho việc sạc thiết bị trên xe hơi

Ảnh: Anker



Cuối cùng, khi ở trong nhà, sạc Anker Nano 45W (A2692) vẫn đảm bảo hiệu suất cao với thiết kế nhỏ gọn và chân cắm có thể gập lại. Được trang bị công nghệ PowerIQ 3.0 và hỗ trợ sạc Siêu Nhanh 2.0 của Samsung, sản phẩm tương thích với hầu hết thiết bị di động. Công nghệ Anker ActiveShield 3.0 bảo vệ thiết bị với hơn 6 triệu lần kiểm tra nhiệt độ mỗi ngày. Sản phẩm có hai màu đen và trắng cùng giá bán lẻ 485.000 đồng.

Tất cả sản phẩm mới thuộc dòng Anker Nano Series sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 8.9 tại Anker Official Store (Shopee, Lazada, Tiktok shop), Thế Giới Di Động, CellphoneS, Hoàng Hà và các nhà bán lẻ ủy quyền của Anker. Việc ra mắt loạt sản phẩm này đánh dấu bước tiến quan trọng của Anker Đông Nam Á trong việc mở rộng sang lĩnh vực công nghệ thông minh nhằm nâng cao trải nghiệm sống cho người tiêu dùng.