Sức khỏe

Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam 'bắt tay' vì sức khỏe của cộng đồng

Nguồn: Thông tin dịch vụ
10/11/2025 08:00 GMT+7

Ngày 5.11, nhãn hàng Anlene cùng Viện Y học ứng dụng Việt Nam chính thức ký kết hợp tác với dự án 'Anlene MoveCheck'- kiểm tra sức khỏe xương - góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe hệ vận động. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình đồng hành cùng người Việt xây dựng nền tảng sức khỏe vững vàng từ bên trong, bắt đầu từ hệ cơ xương khớp.

Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam 'bắt tay' vì sức khỏe của cộng đồng- Ảnh 1.

Anlene và Viện Y học Ứng dụng Việt Nam ký kết hợp tác dự án MoveCheck

Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam 'bắt tay' vì sức khỏe của cộng đồng- Ảnh 2.

Anlene phối hợp Viện Y học ứng dụng Việt Nam nâng chất lượng xương khớp của người Việt“Anlene MoveCheck” là dự án ra đời từ thực tế báo động về tình trạng sức khỏe xương của người Việt Nam. Mặc dù tuổi thọ của người Việt ngày càng tăng nhưng chất lượng sức khỏe hệ cơ xương khớp lại có xu hướng suy giảm đáng kể. Theo nhiều nghiên cứu, 1/3 người Việt Nam trưởng thành đang đối mặt với các vấn đề về xương khớp, thiếu hụt canxi và vitamin D nhưng chỉ nhận ra khi xuất hiện dấu hiệu đau mỏi, loãng xương hay hạn chế vận động. Vì thế, trải qua hơn 30 năm đồng hành cùng sức khỏe vận động của người Việt, Anlene đã khởi xướng chương trình “Anlene MoveCheck” với mục tiêu mang kiến thức khoa học và cơ hội kiểm tra sức khỏe xương miễn phí đến gần hơn với cộng đồng.

Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam 'bắt tay' vì sức khỏe của cộng đồng- Ảnh 3.

Giám đốc Marketing Anlene chia sẻ cam kết hơn 30 năm đồng hành sức khỏe vận động

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Pramodh Kahandaliyanage, Giám đốc Marketing nhãn hàng Anlene (Công ty TNHH Fonterra Brands Việt Nam), chia sẻ: “Trong hơn 30 năm qua, Anlene luôn tiên phong trong nghiên cứu và đổi mới dinh dưỡng để giúp hàng triệu người trên thế giới duy trì khả năng vận động linh hoạt. Tại Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự hợp tác cùng Viện Y học ứng dụng Việt Nam sẽ mang lại những giá trị thiết thực, giúp người dân chủ động chăm sóc cơ xương khớp từ sớm, vun đắp một sức khỏe tốt để có một cuộc sống tràn đầy năng lượng”.

TS.BS Trương Hồng Sơn, Phó Tổng Thư ký Tổng Hội Y học Việt Nam, Viện trưởng Viện Y học ứng dụng Việt Nam, nhìn nhận, việc Anlene triển khai chương trình “Anlene MoveCheck” mang ý nghĩa hết sức tích cực với mục tiêu giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về sức khỏe hệ xương khớp. Thực tế, rất nhiều người Việt Nam vẫn chưa có thói quen khám sức khỏe định kỳ, nếu có cũng thường xuyên bỏ qua sức khỏe xương khớp, bao gồm việc kiểm tra mật độ xương. Trong khi đó, mật độ xương thấp có thể làm tăng nguy cơ gãy xương, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, khả năng vận động, chất lượng cuộc sống.  

Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam 'bắt tay' vì sức khỏe của cộng đồng- Ảnh 4.

Viện trưởng Trương Hồng Sơn đánh giá hợp tác giúp nâng cao nhận thức sức khỏe xương

“Việc hợp tác với Anlene không chỉ dựa trên nền tảng sứ mệnh chung mà còn là sự kết nối giữa một thương hiệu quốc tế uy tín và một tổ chức y học và sức khỏe hàng đầu trực thuộc Tổng hội Y học Việt Nam, nhằm ứng dụng những kết quả, thành tựu y học vì sức khỏe người dân Việt Nam. Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động sắp tới sẽ tạo nên những tác động tích cực và bền vững”, TS.BS Trương Hồng Sơn chia sẻ.

Theo thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 2025-2027, Viện Y học ứng dụng Việt Nam phối hợp cùng công ty TNHH Fonterra Brand Việt Nam thực hiện hoạt động tập huấn cho tư vấn viên của Anlene nhằm tăng cường hiểu biết về loãng xương, cũng như nâng cao nhận thức và thực hành dinh dưỡng lành mạnh. Đồng thời, chuẩn hóa năng lực chuyên môn của đội ngũ tư vấn viên tham gia chương trình kiểm tra sức khỏe xương Anlene MoveCheck. Bên cạnh đó, các bài viết truyền thông giáo dục sức khỏe sẽ được công bố rộng rãi nhằm cung cấp dữ liệu thực tiễn, thông tin dinh dưỡng khoa học cho người Việt. 

Anlene và Viện Y học ứng dụng Việt Nam 'bắt tay' vì sức khỏe của cộng đồng- Ảnh 5.

Người tham gia được đo mật độ xương và tư vấn dinh dưỡng theo kết quả

Với “Anlene MoveCheck”, mỗi người tham gia được đánh giá sức khỏe hệ xương, phát hiện sớm các nguy cơ tiềm ẩn và được hướng dẫn cách cải thiện khả năng vận động. Thông qua việc sử dụng thiết bị y tế chuyên dụng với công nghệ siêu âm, tích hợp phần mềm chẩn đoán tối ưu, các chuyên viên của Anlene sẽ hỗ trợ đo mật độ xương của người tham gia và đưa ra kết quả một cách tương đối chính xác, nhanh chóng và hiệu quả. Trong khuôn khổ chương trình, người tham gia sẽ được tư vấn dinh dưỡng và truyền thông sức khỏe dựa trên cơ sở khoa học phù hợp với tình trạng của từng người. Hành trình “Anlene MoveCheck” đã được triển khai liên tục trong 17 năm qua trên khắp lãnh thổ Việt Nam, tiếp cận và thực hiện đo xương cho hơn 1 triệu người dân tại nhiều tỉnh thành, lan tỏa tinh thần sống tích cực, chủ động, vui khỏe vững vàng. Trong 2 năm tới, “Anlene MoveCheck” sẽ mở rộng quy mô chương trình đến các vùng nông thôn và các nhà thuốc truyền thống, hướng tới mục tiêu thực hiện gấp đôi số ca đo xương so với giai đoạn năm 2024-2025 nhằm trao cơ hội kiểm tra sức khỏe xương cho hơn 200.000 người. Đồng thời, tích hợp công nghệ và dữ liệu sức khỏe để nâng cao khả năng chẩn đoán, cá nhân hóa chương trình tư vấn chuyên biệt hơn; xây dựng một cộng đồng “Vận động vững vàng” - nơi mọi người có thể chia sẻ hành trình chăm sóc sức khỏe vận động của chính mình, trở thành “đại sứ vận động khỏe”. Thông qua sự hợp tác này, Anlene một lần nữa khẳng định cam kết dài hạn trong việc đồng hành cùng người Việt xây dựng “Kho sức khỏe vững vàng” - hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và tràn đầy năng lượng tích cực. 

