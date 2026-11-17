Đêm chung kết Miss Business World 2026 diễn ra tối 14.11.2026 (giờ địa phương) tại Timeless Venues, bang California, Mỹ và phát trực tuyến trên các nền tảng số. Mùa giải đầu tiên do Topstar Entertainment USA phối hợp cùng Starworld Entertainment thực hiện.

Anna Nga Vũ (Vũ Thị Nga, SBD 212) được xướng tên ở bảng A - Miss Business World 2026; Christine Chau (SBD 686) đăng quang bảng B - Mrs Business World 2026. Christine Chau đồng thời nhận giải Người đẹp yêu thích nhất (Best Popular Vote) và Người đẹp Thời trang (Best Fashion). Cuộc thi quy tụ nữ doanh nhân đến từ nhiều tiểu bang của Mỹ.

Anna Nga Vũ (ảnh dưới) và Christine Chau trong nghi thức đăng quang cùng Hoa hậu Jennifer Phạm, Đặng Gia Bena và ca sĩ Thanh Thảo ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Hai hành trình lập nghiệp tiêu biểu tại Mỹ

Anna Nga Vũ hiện sống và làm việc tại Kansas City, Missouri. Hơn 20 năm qua, cô xây dựng sự nghiệp trong ngành nail và hiện sở hữu hai cơ sở. Quá trình điều hành giúp cô tích lũy kinh nghiệm quản lý, giữ uy tín nghề nghiệp và từng bước ổn định cuộc sống tại Mỹ. Đây cũng là nền tảng để nữ doanh nhân mở rộng hoạt động kinh doanh ngoài lĩnh vực đã gắn bó lâu năm.

Cô đang chuẩn bị dự án trang trại gà cung cấp và phân phối trứng tại Mỹ, dự kiến đi vào hoạt động năm 2028. Hướng phát triển sang sản xuất, cung ứng thực phẩm nối tiếp hành trình lập nghiệp của Anna Nga Vũ trong ngành dịch vụ làm đẹp. Qua cuộc thi, cô muốn chia sẻ thông điệp phụ nữ có thể đứng dậy sau vấp ngã, chủ động về tài chính và tạo giá trị cho cộng đồng.

Christine Chau hiện sống và làm việc tại Boston, Massachusetts. Cô là chuyên gia môi giới bất động sản được cấp phép (Broker Associate) tại eXp Realty, tư vấn các giao dịch mua bán, đầu tư và sở hữu nhà đất. Trước khi chuyển nghề, cô có 26 năm làm dược sĩ, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, tính kỷ luật và trách nhiệm nghề nghiệp.

Quyết định theo đuổi bất động sản sau nhiều năm trong ngành dược đòi hỏi Christine Chau học thêm kiến thức chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu cấp phép và thích nghi với môi trường kinh doanh cạnh tranh. Câu chuyện chuyển nghề là dấu ấn riêng cô mang đến mùa giải, với thông điệp phụ nữ có thể khởi đầu một chặng đường mới và phát triển bản thân ở bất kỳ độ tuổi nào.

Anna Nga Vũ (trái) khoác áo choàng đăng quang; Christine Chau bên ghế nghi lễ. Cả hai xuất hiện với vương miện và quyền trượng sau lễ trao giải ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Mùa đầu tiên kết nối cộng đồng người Việt



Ban giám khảo gồm Hoa hậu Jennifer Phạm, Trưởng ban; Hoa hậu, CFO Bạch Mai, Phó trưởng ban; Dr. Michael M. Đào, cựu thị trưởng Fountain Valley Ted Bùi và các hoa hậu An Võ, Nguyễn Mỹ Linh, Hoàng Thị Nụ, Nguyễn Thị Hồng Lan.

Ban giám khảo và đại diện ban tổ chức tại chung kết Miss Business World 2026 ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Đặng Gia Bena nói rằng cuộc thi hướng tới kết nối nữ doanh nhân Việt tại Mỹ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc cùng khát vọng vươn lên của người Việt năm châu.



Hoa hậu Đặng Gia Bena phát biểu khai mạc ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Theo ban tổ chức, chương trình có quy mô 500 khách, kết hợp dạ tiệc với các tiết mục của Thanh Thảo, Đan Trường, Quang Dũng. Miss Business World 2026 khép lại mùa đầu tiên tại Mỹ, mở ra nhiệm kỳ mới cho những nữ doanh nhân được vinh danh.



Kết quả chung cuộc Miss Business World 2026

Bảng A - Miss Business World 2026: Hoa hậu Anna Nga Vũ (SBD 212; Kansas City, Missouri); Á hậu 1 Trang Le Canavan (SBD 225; San Antonio, Texas); Á hậu 2 Tiffany Nghi La (SBD 323; Atlantic City, New Jersey); Á hậu 3 Mỹ Uyên (SBD 189; Sugar Land, Texas), kiêm Người đẹp Dạ hội (Best Evening Gown). Danh hiệu chuyên đề gồm Hoa hậu Nhân ái (Miss Humanity) Tuyết Nguyễn (SBD 366; Danville, Virginia) và Hoa hậu Trí tuệ (Miss Intelligence) Thảo Lê (SBD 177; Houston, Texas).

Bảng B - Mrs Business World 2026: Hoa hậu Christine Chau (SBD 686; Boston, Massachusetts), kiêm Người đẹp yêu thích nhất (Best Popular Vote) và Người đẹp Thời trang (Best Fashion); Á hậu 1 Tiffany Le (SBD 188; Camarillo, California); Á hậu 2 Linh Tran (SBD 199; San Francisco, California); Á hậu 3 Cuc Dana Huynh (SBD 219; Hayward, California). Danh hiệu chuyên đề gồm Hoa hậu Nhân ái (Mrs Humanity) Helen Nguyen (SBD 120; Auburn, Washington), Hoa hậu Đại sứ Toàn cầu (Mrs Global Ambassador) Hồng Hạnh Nguyễn (SBD 388; Cherry Hill, New Jersey) và Hoa hậu Toàn năng (Mrs All-Round Excellence) Hồng Phấn (SBD 522; San Diego, California).

Các giải phụ khác: Người đẹp Thân thiện (Best Friendship) Mary - June Hla (SBD 155; Sacramento, California) và Người đẹp Khả ái (Best Photogenic) Nguyễn Thị Thanh Thủy (SBD 312; Santa Ana, California).

Top chung cuộc Miss Business World 2026 cùng nhà sáng lập Đặng Gia Bena. ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Nguồn: Topstar Entertainment USA, Starworld Entertainment.

