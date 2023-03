Áo cưới Việt tại Paris

Hòa cùng không khí sôi động của Tuần lễ thời trang Paris Thu Đông 2023 - 2024 diễn ra từ 27.2 đến 7.3 tại kinh đô hoa lệ của nước Pháp, Trần Phương Hoa mang đến Paris bộ sưu tập (BST) áo cưới gửi gắm tình yêu lứa đôi, quê hương mang tên Thương. Nhà thiết kế quê Hà Tĩnh tiếp tục giới thiệu các sản phẩm váy cưới cao cấp thực hiện hoàn toàn bằng tay với các xưởng dệt và thợ thủ công lành nghề của Việt Nam.

Nhà thiết kế Trần Phương Hoa (trái, ngoài cùng) giới thiệu BST Thương tại Paris, Pháp NVCC

Bộ sựu tập Thương với 15 mẫu thiết kế được ấp ủ ý tưởng và thực hiện trong 6 tháng dựa trên cảm hứng về nỗi nhớ thương, tình yêu gia đình, quê hương. Khi làm nên những mẫu váy cưới, Trần Phương Hoa cho biết cô luôn đặt mình vào vị trí các cô dâu, chú rể để thấu hiểu xem họ đang nghĩ gì, muốn gì nhất cho ngày trọng đại của cuộc đời.

Nhà thiết kế thời trang Trần Phương Hoa chia sẻ: “Tôi đã có ý tưởng về thiết kế mới trong những ngày trình diễn BST VIET Flora ở Mỹ vào tháng 9.2022. Thời gian hai năm gặp nhiều khó khăn vì bệnh dịch, tôi mới đi xa Việt Nam lâu ngày đến vậy. Dù có rất nhiều người bạn ở Mỹ giúp đỡ nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn có cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương tha thiết. Thời gian qua, tôi cùng các cộng sự cũng dần hoàn tất đơn đặt hàng của các cặp đôi bị lỡ hẹn đám cưới trong thời gian bệnh dịch. Chứng kiến sự nhớ nhung, trắc trở của cô dâu, chú rể vì hoàn cảnh khách quan, tôi càng muốn chia sẻ với họ nhiều hơn. BST Thương được lấy ý tưởng từ những nỗi nhớ thương về tình yêu, gia đình, quê hương".

Một mẫu váy cưới của nhà thiết kế Việt được giới thiệu trên sàn diễn quốc tế NVCC

Với mong muốn hướng đến thời trang bền vững, Trần Phương Hoa rất quan tâm đến việc sử dụng các chất liệu có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện với môi trường cho loạt thiết kế của mình. Vì vậy, nhà thiết kế sinh năm 1992 đã sử dụng loại vải Lãnh Mỹ A, tơ tằm, organza, satin, voan… cho các mẫu váy cưới mới. Bên cạnh đó, điều làm nên điểm nhấn cho bộ váy cưới trong BST Thương còn nằm ở kỹ thuật dựng phom 3D, xếp ly, đính kết và các chi tiết độc đáo như hoa lan hồ điệp phơi khô.

Ngoài hai màu sắc quen thuộc của áo cưới là trắng và be, lần đầu Trần Phương Hoa dùng màu đen trong thiết kế của mình. Dùng chất liệu Lãnh Mỹ A nổi tiếng của vùng Tân Châu (An Giang) với thời trang váy cưới là sự kết hợp mới mẻ của Trần Phương Hoa trong BST Thương. Được biết, cô đã đích thân đến xưởng dệt Tám Lăng ở Tân Châu để đặt hàng trước khá lâu những thước vải đặc biệt do số lượng vải dệt thủ công không nhiều.

Một mẫu váy cưới của Trần Phương Hoa có sử dụng Lãnh Mỹ A NVCC

Nhà thiết kế Trần Phương Hoa cho biết sự kết hợp hai màu đen - trắng trong trang phục cưới thực sự là thử thách lớn nên cô đã mất khá nhiều thời gian để lên ý tưởng cho sao thiết kế được hài hòa nhất. Vải Lãnh Mỹ A nổi tiếng hàng trăm năm, được xem là nữ hoàng của các loại lụa, satin vì phần dệt và nhuộm thủ công cầu kỳ. Từ những sợi tơ tằm thượng hạng nhất, các nghệ nhân của xưởng dệt nhuộm Tám Lăng đã dệt vải bằng khung cửi gỗ truyền thống, sau đó nhuộm đi nhuộm lại bằng trái mặc nưa để có màu đen óng ả độc bản.

Nhà thiết kế Trần Phương Hoa NVCC

Thông qua việc lựa chọn chất liệu thuần Việt này, Trần Phương Hoa muốn giới thiệu đến bạn bè thế giới một nét đặc sắc chỉ có ở Việt Nam. Song, khi chứng kiến sự kỳ công, vất vả của những người thợ dệt, nhuộm vải Lãnh Mỹ A, Trần Phương Hoa cũng kỳ vọng có thể góp phần làm gia tăng sự quan tâm của thị trường thời trang dành cho những sản phẩm truyền thống, để cứu lấy các làng nghề đang còn sót lại.