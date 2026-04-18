'Áo dài Việt – hành trình di sản' từ những người trẻ

Với thông điệp "Di sản không đứng yên - Di sản được tiếp nối" lan tỏa mạnh mẽ thông qua các hoạt động, tối 17.4 tại TP.HCM, sinh viên Khoa Truyền thông số (Trường đại học Gia Định) đã tổ chức chương trình Áo dài Việt – hành trình di sản, thu hút rất đông khán giả và thầy cô giáo tham dự.

Theo ban tổ chức, chương trình là cơ hội để những người trẻ củng cố kỹ năng từ các môn học tại nhà trường, đồng thời có điều kiện tìm hiểu, khám phá sự độc đáo của trang phục truyền thống.

Sinh viên Trường đại học Gia Định trong tà áo dài duyên dáng Ảnh: Huỳnh Gia Hân

Mỗi nhịp catwalk của người mẫu trên cung đường chữ S đại diện cho hành trình tiếp nối và giữ gìn nét đẹp truyền thống của người trẻ Ảnh: Huỳnh Gia Hân

Áo dài Việt – hành trình di sản xuyên suốt chiều dài đất nước

Thông qua việc biểu diễn thực tế, các bạn trẻ còn vận dụng được tối đa kiến thức chuyên môn đã học và hiện thực hóa những kiến thức đó thành một sự kiện văn hóa có sức lan tỏa. Đây là cột mốc đánh dấu sự hoàn thiện về năng lực sau 3 năm đào tạo, đồng thời là lời khẳng định về bản lĩnh nghề nghiệp và ý thức gìn giữ những giá trị nguồn cội của đội ngũ sinh viên.

"Sở dĩ chúng tôi chọn chủ đề này vì mục đích tôn vinh những giá trị nguyên bản, đồng thời mang đến một góc nhìn mới mẻ, thực tế về sức sống của trang phục truyền thống trong đời sống hôm nay, từ đó khơi dậy niềm tự hào và sự gắn kết của thế hệ trẻ với nguồn cội", sinh viên Lê Ái Trân chia sẻ.

Đêm diễn được dàn dựng trên sân khấu hình chữ S – mô phỏng dải đất Việt Nam nối liền từ Hồ Gươm (Hà Nội) đến chợ Bến Thành (TP.HCM). Việc kết nối hai địa danh này tượng trưng cho sự gắn kết văn hóa giữa hai miền Bắc – Nam, cho thấy sự hiện diện bền vững của tà áo dài xuyên suốt chiều dài đất nước.

Trang phục áo dài truyền thống của sinh viên nam tham gia đêm diễn Ảnh: Huỳnh Gia Hân

Triển lãm Áo dài Việt trưng bày 7 loại hình áo dài cùng phụ kiện đi kèm qua các thời kỳ Ảnh: Huỳnh Gia Hân

Chương trình còn trình diễn 4 bộ sưu tập trọng điểm: Hồn dân tộc (tái hiện vẻ đẹp trang phục xưa), Gấm vóc Việt (sự đa dạng của các chất liệu), Bản sắc quê hương (áo dài trong đời sống, học đường, nơi làm việc) và Tự hào Việt Nam. Điểm nhấn của đêm diễn là màn tái hiện nghi thức rước dâu miền Tây sống động, đưa không gian lễ hội truyền thống lên sân khấu trình diễn chuyên nghiệp.

Trước đó, ban tổ chức đã khai mạc triển lãm Áo dài Việt, trưng bày 7 loại hình áo dài cùng các phụ kiện đi kèm qua các thời kỳ: Giao lĩnh, tứ thân, ngũ thân, nhật bình, Lemur, Lê Phổ và áo dài đương đại, giúp người xem trực tiếp quan sát chi tiết về kiểu dáng và chất liệu của từng loại trang phục, tạo nên sự thấu hiểu chân thực về trang phục dân tộc.