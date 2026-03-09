Áo dài Việt Nam và sứ mệnh lan tỏa di sản của Đại sứ Trang Phương

Tối ngày 6.3.2026, Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 chính thức khai màn với chủ đề "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng". Khác với những mùa lễ hội trước, đêm khai mạc năm nay gây ấn tượng mạnh khi kết hợp di sản với công nghệ 3D Mapping, tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều và hiện đại.

CEO Trang Phương xuất hiện trang nhã trong trang phục áo dài truyền thống, chị là một trong những Đại sứ Áo dài thuộc lĩnh vực kinh tế

Trong 37 đại sứ tham dự, doanh nhân Trang Phương (Founder & CEO BON Spa) đại diện cho hình ảnh người phụ nữ Việt thế hệ mới: quyết liệt trên thương trường nhưng luôn trân quý những giá trị cốt lõi của dân tộc. Với chị, tà áo dài không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà còn là người bạn đồng hành trong các buổi gặp gỡ đối tác quốc tế, là "ngôn ngữ" không lời khẳng định bản sắc Việt.

Từ chủ đề về sự gắn kết của những sợi tơ di sản, doanh nhân Trang Phương đưa ra quan điểm thực tế về vẻ đẹp của phụ nữ hiện đại. Chị nhấn mạnh rằng tà áo dài chỉ thực sự hoàn hảo khi người mặc sở hữu một cơ thể khỏe mạnh và sự tự tin từ bên trong. Đây cũng là lý do chị luôn chú trọng việc chăm sóc sức khỏe toàn diện để giữ vững phong thái trong cả công việc lẫn cuộc sống.



CEO Trang Phương (thứ 2 từ phải qua) cùng các Đại sứ Lễ hội Áo dài xuất hiện rạng rỡ trong đêm khai mạc

Sau những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu khai mạc, Đại sứ Trang Phương sẽ tiếp tục đồng hành cùng chuỗi 17 hoạt động tương tác cộng đồng xuyên suốt tháng Ba. Từ những chuyến tàu Metro đến các không gian di sản, hình ảnh nữ doanh nhân trong tà áo dài sẽ góp phần đưa biểu tượng văn hóa này trở nên gần gũi và sống động hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Sự hiện diện của những người làm kinh doanh như chị Trang Phương đã khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: Áo dài là di sản, nhưng cũng là động lực để phụ nữ Việt dệt nên những khát vọng mới trong tương lai.

Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12: Diễn ra từ ngày 1.3 đến 31.3.2026 với 17 hoạt động trọng điểm. Đại sứ Trang Phương: Là một trong 37 gương mặt đại diện, đồng thời là Founder & CEO hệ thống BON Spa - đơn vị đồng hành tài trợ quà tặng, góp phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp cho phụ nữ trong khuôn khổ lễ hội.



