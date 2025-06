‘Áo giáp’ kỹ năng số cho học sinh khiếm thính: Khi công nghệ trở thành nhịp cầu

Chương trình nhằm trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ một cách an toàn và hiệu quả cho các em học sinh khiếm thính – nhóm đối tượng dễ bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số. Thông qua hoạt động đào tạo, định hướng và kết nối, chương trình góp phần xây dựng nền tảng kiến thức số vững chắc, giúp các em tự tin tiếp cận thế giới công nghệ và mở ra nhiều cơ hội học tập, phát triển trong tương lai.

Truyền cảm hứng – Dẫn dắt thay đổi

Tại chương trình, 100 bạn học sinh khiếm thính đã tham gia và được lắng nghe phần chia sẻ đầy cảm hứng từ Thạc sĩ Nguyễn Minh Hảo – một người khiếm thính từng vượt qua nhiều rào cản về thể chất lẫn điều kiện sống. Câu chuyện về hành trình từ cậu bé nghèo ở Kiên Giang nhận học bổng toàn phần, hoàn thành chương trình Thạc sĩ và hiện đang nghiên cứu AI hỗ trợ người khuyết tật đã lan tỏa tinh thần vượt khó và khơi gợi khát vọng vươn lên cho nhiều em học sinh.

Việc tham gia và lắng nghe ý kiến từ người đi trước giúp các em học sinh thêm phần tự tin

Câu chuyện của anh Hảo không chỉ dừng lại ở nghị lực cá nhân mà còn là lời nhắc nhở rằng: để học sinh khiếm thính không bị bỏ lại phía sau trong thế giới số, cần có những chương trình giáo dục kỹ năng số được thiết kế chuyên biệt – nơi công nghệ trở thành cầu nối chứ không phải rào cản.

Trong bối cảnh mạng xã hội, thiết bị thông minh và môi trường học trực tuyến ngày càng phổ biến, việc thiếu kỹ năng số an toàn có thể khiến các em học sinh khiếm thính – nhóm yếu thế trong tiếp cận và giao tiếp – dễ trở thành nạn nhân thụ động trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Do đó, việc xây dựng các chương trình "may đo" dành riêng cho nhóm đối tượng này không chỉ cần thiết mà còn mang tính chiến lược, nhằm tạo dựng một môi trường học tập số an toàn, bình đẳng và nhân văn hơn cho mọi trẻ em.

Chương trình nhằm giáo dục và tạo ra môi trường trực tuyến an toàn, công bằng, nhân văn cho các bạn trẻ, được thiết kế riêng bởi tập đoàn SCG và DRD

Buổi tập huấn được thiết kế phù hợp với đặc điểm tiếp nhận thông tin của học sinh khiếm thính, sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh minh họa và các hoạt cảnh mô phỏng tình huống đời thường do chính giáo viên thể hiện. Từ đó, học sinh được hướng dẫn cách nhận biết và ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn trên không gian mạng như chia sẻ thông tin cá nhân, tương tác với người lạ hay tiếp cận nội dung độc hại. Các hoạt động tương tác nhóm, phản hồi bằng thẻ màu và tổng kết kiến thức bằng biểu tượng sinh động không chỉ tạo bầu không khí học tập tích cực mà còn giúp học sinh chủ động, tự tin hơn khi tiếp cận môi trường số.

17 năm bền bỉ đồng hành cùng giáo dục hòa nhập

Chương trình tập huấn năm nay cũng là một dấu mốc quan trọng trong hành trình 17 năm tập đoàn SCG đồng hành cùng Trường Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ việc hỗ trợ cơ sở vật chất đến tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, kỹ năng sống và truyền cảm hứng cho các em học sinh yếu thế.

Tập đoàn SCG không chỉ trang bị kỹ năng số, mà còn đồng hành cùng học sinh khuyết tật trên hành trình hướng nghiệp và phát triển toàn diện – vì một tương lai bình đẳng cho mọi em nhỏ

"Chúng tôi tin rằng, việc giảm bất bình đẳng xã hội cần bắt đầu từ giáo dục. Khi trẻ em khuyết tật được trao cơ hội, được hỗ trợ đúng cách, các em hoàn toàn có thể vươn xa và đóng góp cho xã hội. Đây cũng là trọng tâm trong chiến lược phát triển bền vững ESG 4 Plus mà SCG đang theo đuổi – đặc biệt là mục tiêu Giảm bất bình đẳng (Reduce Inequality) và định hướng Tăng trưởng xanh toàn diện (Inclusive Green Growth)", ông Praween Wirotpan, Phó Giám đốc Quốc gia SCG tại Việt Nam, khẳng định.

Không dừng lại ở tập huấn kỹ năng số, tập đoàn SCG đang từng bước mở rộng các hoạt động hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng sống cho học sinh khuyết tật – hướng đến một tương lai mà mọi em nhỏ đều được tiếp cận cơ hội học tập, làm việc và phát triển một cách công bằng và toàn diện.

Trong hành trình ấy, những buổi học kỹ năng số không chỉ đơn thuần là trao "lá chắn" bảo vệ các em trên môi trường mạng, mà còn là nơi khơi dậy sự tự tin, niềm cảm hứng và khát vọng vươn lên. Đó chính là nền tảng của một xã hội hòa nhập – nơi không em nhỏ nào bị bỏ lại phía sau.