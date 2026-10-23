Áo trục xuất 4 nhà ngoại giao Nga, Moscow phản ứng

"Dựa trên kết quả điều tra của cơ quan an ninh Áo, Bộ Ngoại giao Áo đã thực hiện các biện pháp đối với 4 nhà ngoại giao Nga tại Vienna", Bộ Ngoại giao Áo thông báo ngày 23.10, theo AFP.

Cảnh sát Áo gác trước cổng Đại sứ quán Nga ở Vienna giữa một đợt biểu tình năm 2020 ẢNH: AFP

Theo cơ quan này, 3 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Nga ở Vienna đã tham gia các hoạt động không phù hợp với tư cách ngoại giao của họ.

Người còn lại thuộc phái đoàn Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác tại châu Âu (OSCE) về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí. Nhân vật này bị cho là có hành động tương tự và đã bị tuyên bố là người không được chào đón, phải rời khỏi lãnh thổ Áo.

Truyền thông Nga cùng ngày dẫn lời một quan chức Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố Moscow sẽ đáp trả hành động của Vienna.

Phía Áo không nêu rõ hành động mà các nhà ngoại giao nói trên đã làm khiến họ bị yêu cầu rời khỏi Áo.

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Áo là trung tâm ngoại giao lớn, là nơi đặt trụ sở của OSCE cùng nhiều tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Nhiều nước lớn thường bổ nhiệm đại sứ tại Áo và quan chức riêng để đại diện tại các tổ chức nói trên.

Áo là một thành viên thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhưng theo đuổi đường lối trung lập về quân sự và không thuộc NATO. Theo Reuters, từ năm 2020 đến nay, Áo đã trục xuất tổng cộng 18 nhà ngoại giao Nga, lần gần nhất là vào tháng 5.

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022, nhiều nước châu Âu đã trục xuất các nhà ngoại giao của Moscow. Hồi tháng 9, chính quyền Hungary dưới thời tân Thủ tướng Peter Magyar đã trục xuất 10 thành viên phái đoàn ngoại giao Nga tại nước này nhằm bảo vệ "an ninh và chủ quyền".