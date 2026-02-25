Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Áp dụng VNeID để quản lý đội tàu, quyết gỡ thẻ vàng

Chí Nhân
Chí Nhân
25/02/2026 16:33 GMT+7

Dự kiến khoảng đầu tháng 3, Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đến Việt Nam và thực hiện kiểm tra (lần thứ 5) về thẻ vàng thủy sản IUU. Chính phủ đang triển khai các giải pháp với quyết tâm gỡ thẻ vàng.

Theo kế hoạch, Đoàn Thanh tra của EU sẽ thực hiện đợt giám sát lần thứ 5 vào đầu tháng 3 liên quan công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đợt kiểm tra lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kết quả của đoàn kiểm tra là yếu tố quyết định đến việc EC gỡ "thẻ vàng" hoặc nâng lên cảnh báo "thẻ đỏ" đối với thủy sản Việt Nam.

Áp dụng VNeID để quản lý đội tàu, gỡ thẻ vàng IUU - Ảnh 1.

Đầu tháng 3, EC sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam

ẢNH: NGUYỄN LONG

Do vậy, hôm nay (25.2), thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký Công điện số 18, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra, quyết tâm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" IUU. Cụ thể, tập trung vào 5 nhóm vấn đề trọng tâm gồm: Thứ nhất là khung pháp lý; thứ 2, quản lý đội tàu; thứ 3, theo dõi, kiểm soát và giám sát tàu cá; thứ 4, truy xuất nguồn gốc khai thác thủy sản và thứ 5 là thực thi pháp luật và xử lý vi phạm theo đúng 5 khuyến cáo của EC.

Chính phủ yêu cầu các Bộ Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao và các bộ, ngành có liên quan tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ Chính phủ đã giao theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện. Trong đó, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương khẩn trương củng cố hồ sơ, đưa ra truy tố, xét xử các vụ việc vi phạm hình sự trong chống khai thác IUU. Kiểm soát chặt chẽ tàu cá và ngư dân tại nơi cư trú, đảm bảo nắm rõ địa chỉ của mọi chủ tàu, ngư dân và địa bàn hoạt động của tàu cá gắn với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia. Bên cạnh đó, sớm đưa vào áp dụng hệ thống quản lý tàu cá và ngư dân xuất, nhập bến trên nền tảng VNeID để giám sát toàn bộ tàu cá, ngư dân tham gia hoạt động khai thác thủy sản.

Trong thời gian từ nay đến ngày 9.3, các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch kiểm tra đợt cao điểm việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại 15 địa phương trọng điểm) và các nhiệm vụ giải pháp để thực hiện các nhóm vấn đề trọng tâm theo khuyến cáo của EC.

