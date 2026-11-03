Áp giá điện theo giờ: 'Khó mà chuyển bữa cơm, giờ học của con sang đêm khuya'

Đề cập quy định Nhà nước có cơ chế bù đắp chi phí hợp lý khi chưa kịp điều chỉnh giá điện tại dự thảo luật Điện lực chiều 3.11, đại biểu Bùi Văn Dũng (đoàn Thanh Hóa) cho rằng, cần trả lời rõ các câu hỏi: ai trả, khoản nào, nguồn nào và trong bao lâu?

Đại biểu Bùi Văn Dũng (đoàn Thanh Hóa) ẢNH: QUOCHOI.VN

Theo ông, dự thảo cần quy định nguyên tắc theo hướng chỉ bù đắp chi phí hợp lý, hợp lệ được kiểm tra chưa thu hồi, loại trừ khoản đã được hỗ trợ và chi phí do lỗi quản lý; đồng thời giao Chính phủ quy định nguồn, thời hạn, phương thức và công khai kết quả.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định có lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt.

Vị đại biểu nhận định, giá theo giờ có thể khuyến khích dịch chuyển tiêu dùng, giảm áp lực đầu tư nguồn và lưới. Thế nhưng, vấn đề cần quan tâm là khả năng thích ứng giữa các đối tượng khác nhau.

"Một cơ sở sản xuất có thể sắp xếp ca máy, nhưng gia đình công nhân tan ca buổi chiều khó chuyển bữa cơm, giờ học của con sang đêm khuya", ông dẫn chứng và đề nghị thí điểm trên cơ sở đánh giá tác động theo nhóm hộ gia đình, có sự so sánh giữa cách tính theo giờ và theo bậc thang, để người dân biết.

"Một chính sách điện tốt phải nhìn thấy cả người đầu tư hàng nghìn tỉ đồng và người cân nhắc từng khoản chi cuối tháng", ông nói.

Minh bạch yếu tố cấu thành giá điện

Đại biểu Lê Thị Ngọc Linh (đoàn Cà Mau) cho biết qua các buổi tiếp xúc cử tri, rất nhiều ý kiến, kiến nghị về việc giảm chi phí giá điện. Do vậy, lần sửa luật này cần quy định chặt chẽ hơn về nguyên tắc xác định chi phí hợp lý, hợp lệ, cơ chế kiểm toán độc lập và các yếu tố cấu thành giá.

Chi phí hợp lý, hợp lệ trong cơ cấu giá điện cần gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát chi phí, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng điện.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng ẢNH: GIA HÂN

Nữ đại biểu cũng đánh giá cao cơ quan soạn thảo đã tiếp thu ý kiến về việc tách chính sách giá điện với chính sách an sinh xã hội theo hướng hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước thay vì thực hiện thông qua bù chéo giá điện.

Tuy nhiên, dự thảo giao Chính phủ quyết định lộ trình xóa bỏ bù chéo mà chưa xác định rõ các nguyên tắc, tiêu chí và trách nhiệm bảo đảm nguồn lực để hỗ trợ khi thực hiện.

Bà đề nghị bổ sung các yếu tố này vào ngay trong luật, gắn với đánh giá tác động đối với từng nhóm khách hàng; đồng thời có cơ chế hỗ trợ tiền điện trực tiếp, công khai, đúng đối tượng và bảo đảm nguồn chi phí khi thực hiện.

Giải trình cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng cho hay, dự thảo luật quy định giá điện hình thành theo cơ chế thị trường, có sự điều tiết của Nhà nước, trên cơ sở phù hợp với cấp độ phát triển của thị trường điện cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Theo quy định hiện hành, trước khi kết thúc năm tài chính, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải công bố kết cấu chi phí; Bộ Công thương, Bộ Tài chính cùng với Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán, đánh giá chi phí và công bố công khai.

Riêng với khung giá phát điện, cơ quan soạn thảo tiếp thu theo hướng giao cho một đơn vị độc lập không nằm trong các đơn vị phát điện xây dựng khung giá điện, vừa bảo đảm tính linh hoạt, vừa bảo đảm tính khách quan, kịp thời.