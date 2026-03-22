Áp lực cơ học và tăng sinh collagen: Góc nhìn mới trong phòng ngừa sẹo hậu phẫu

Áp lực cơ học có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành sẹo

Khi lực kéo mô ảnh hưởng đến quá trình tái cấu trúc collagen

Quá trình lành thương của cơ thể diễn ra theo nhiều giai đoạn liên tiếp, bao gồm viêm, tăng sinh mô và tái cấu trúc mô. Trong giai đoạn tăng sinh, các tế bào nguyên bào sợi bắt đầu tổng hợp collagen. Trong đó, collagen type I đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo nên cấu trúc bền vững của mô sẹo.

Trong điều kiện sinh lý ổn định, các sợi collagen sẽ được sắp xếp tương đối có trật tự và dần tái cấu trúc theo hướng song song với bề mặt da. Nhờ vậy, mô sẹo trở nên mềm hơn và mờ dần theo thời gian. Tuy nhiên, khi vết thương liên tục chịu tác động của lực kéo cơ học, quá trình này có thể bị rối loạn.

Các nghiên cứu về sinh học mô cho thấy lực căng kéo liên tục có thể kích hoạt cơ chế truyền tín hiệu cơ học trong tế bào. Khi đó, các nguyên bào sợi bị kích thích hoạt động mạnh hơn, dẫn đến tình trạng tăng sinh collagen quá mức và sắp xếp sợi collagen theo hướng hỗn loạn. Kết quả là mô sẹo trở nên dày hơn, đỏ hơn hoặc có xu hướng lồi lên so với bề mặt da.

Điều này giải thích vì sao trong thực hành lâm sàng, hai vết mổ có kích thước và kỹ thuật khâu giống nhau nhưng kết quả sẹo lại khác nhau.

Sẹo có thể xuất hiện do lực kéo căng liên tục tại vị trí vết thương

Những vùng cơ thể có nguy cơ sẹo cao do chịu lực căng lớn

Vùng bụng là một ví dụ điển hình. Da bụng liên tục chịu lực kéo khi cơ thể thay đổi tư thế như đứng lên, ngồi xuống hoặc xoay người. Trong các phẫu thuật như tạo hình thành bụng, sinh mổ hay phẫu thuật ổ bụng, lực căng theo chiều ngang của da có thể tác động đáng kể đến quá trình lành thương. Nếu không được kiểm soát tốt, vết mổ ở vùng này dễ phát triển thành sẹo giãn hoặc sẹo dày.

Vùng ngực cũng là khu vực có nguy cơ cao. Trong các phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực, đặt túi ngực hoặc thu nhỏ ngực, sự thay đổi áp lực và chuyển động liên tục có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện sẹo đỏ kéo dài hoặc sẹo lồi.

Trong khi đó, vùng mông lại chịu áp lực tỳ đè khi ngồi và ma sát khi di chuyển. Các can thiệp như nâng mông, tạo hình cơ thể hoặc xử lý các tổn thương dưới da ở khu vực này thường phải đối mặt với nguy cơ sẹo kéo dài do môi trường cơ học không ổn định.

Chính vì vậy, ngày càng nhiều chuyên gia cho rằng việc kiểm soát yếu tố cơ học trong giai đoạn đầu hậu phẫu là một phần quan trọng của chiến lược phòng ngừa sẹo.

Vùng bụng rất dễ để lại sẹo do thường xuyên chịu lực co kéo

Xu hướng ổn định môi trường vi mô của vết thương

Trong nhiều năm, việc phòng ngừa sẹo sau phẫu thuật chủ yếu tập trung vào các yếu tố như kỹ thuật khâu vết mổ, kiểm soát nhiễm khuẩn hoặc sử dụng thuốc chống viêm. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy môi trường vi mô của vết thương - bao gồm độ ẩm, mức độ viêm và áp lực cơ học đóng vai trò quan trọng không kém.

Khi môi trường vết thương được duy trì ổn định, các tế bào tham gia vào quá trình tái tạo mô có thể hoạt động theo hướng sinh lý hơn. Ngược lại, nếu mô liên tục chịu ma sát hoặc lực kéo, các tín hiệu cơ học có thể kích hoạt phản ứng tăng sinh collagen quá mức, làm thay đổi cấu trúc sẹo.

Vì vậy, bên cạnh việc kiểm soát viêm và ngăn ngừa nhiễm khuẩn, nhiều chuyên gia bắt đầu chú trọng đến các phương pháp giúp giảm ma sát và hỗ trợ ổn định bề mặt vết thương trong giai đoạn đầu hồi phục.

Hema và sản phẩm hỗ trợ bảo vệ mô trong giai đoạn lành thương

Hema là hệ sản phẩm chăm sóc vết thương được phát triển từ các nghiên cứu của Cộng hòa Séc, với nền tảng là cấu trúc polymer có khả năng hình thành lớp màng bảo vệ trên bề mặt vết thương. Khi được sử dụng trên da, lớp polymer này nhanh chóng tạo thành một màng mỏng, linh hoạt và bán thấm, hỗ trợ duy trì độ ẩm sinh lý của mô, đồng thời hạn chế ma sát giữa vết thương và môi trường bên ngoài. Nhờ đó, mô đang trong quá trình tái tạo được bảo vệ tốt hơn trước các tác động cơ học có thể làm gián đoạn tiến trình lành thương.

Hema là sản phẩm chăm sóc vết thương từ Cộng hòa Séc

Bên cạnh vai trò như một lớp bảo vệ vật lý, cấu trúc polymer của Hema còn được ghi nhận có khả năng hỗ trợ thu gom các gốc oxy phản ứng (ROS) - những phân tử thường gia tăng tại vùng tổn thương và có thể kéo dài phản ứng viêm nếu tích tụ quá mức. Khi lượng ROS dư thừa được kiểm soát, môi trường vi mô của vết thương trở nên ổn định hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tế bào biểu mô và nguyên bào sợi tham gia vào quá trình tái tạo mô. Từ đó có thể giúp quá trình tái biểu mô hóa và tái cấu trúc collagen có thể diễn ra theo hướng sinh lý hơn.

Hema giúp ngừa sẹo hiệu quả ngay từ giai đoạn đầu khi vết thương hình thành

Phòng ngừa sẹo bắt đầu từ giai đoạn sớm

Trong xu hướng chăm sóc hậu phẫu hiện đại, các sản phẩm giúp giảm ma sát, duy trì độ ẩm và ổn định mô đang được xem là công cụ quan trọng nhằm hỗ trợ quá trình lành thương. Đây cũng là hướng tiếp cận mới trong phòng ngừa sẹo, đặc biệt đối với các phẫu thuật ở những vùng cơ thể chịu lực căng lớn.

Hiểu đúng vai trò của áp lực cơ học trong quá trình lành thương không chỉ giúp cải thiện kết quả thẩm mỹ sau phẫu thuật, mà còn mở ra những chiến lược chăm sóc vết thương toàn diện hơn, hướng tới mục tiêu cuối cùng: vết thương lành nhanh, mô tái tạo ổn định và sẹo ít để lại dấu vết nhất có thể.