Áp lực cung ứng điện gia tăng do nắng nóng và giá dầu cao

Những tháng gần đây, nắng nóng diễn ra trên diện rộng, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Bộ, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ lên đến 40°C. Điều này kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh, nhất là tại các đô thị đông dân cư, nơi nhu cầu làm mát tăng cao.

Nhân viên Điện lực Trấn Biên - Công ty Điện lực Đồng Nai hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại các điểm kinh doanh

Theo số liệu ngành điện, tháng 3.2026, sản lượng điện thương phẩm tại Đồng Nai đạt hơn 1.831 triệu kWh, tăng 38,71% so với tháng trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm đạt gần 4.896 triệu kWh, tăng hơn 5% so với cùng kỳ 2025. Nhóm khách hàng sinh hoạt ghi nhận mức tăng rõ rệt, với sản lượng tháng 3 đạt hơn 377 triệu kWh, tăng khoảng 9,4%.

Cùng với đó, công suất phụ tải liên tục lập đỉnh mới. Trong tháng 3.2026, công suất cực đại toàn tỉnh đạt khoảng 3.230 MW; đến đầu tháng 4 tăng lên 3.337 MW, cho thấy áp lực vận hành hệ thống điện ngày càng lớn trong cao điểm mùa khô.

Ở chiều ngược lại, giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao, làm gia tăng chi phí sản xuất của doanh nghiệp. Trước đây, nhiều đơn vị sử dụng thiết bị vận hành bằng dầu diesel và gas, nhưng hiện xu hướng chuyển sang dùng điện ngày càng phổ biến nhằm ổn định chi phí và duy trì hoạt động.

Lắp điện mặt trời trên mái nhà xưởng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí sản xuất

Thực tế tại hộ kinh doanh cho thấy rõ sự thay đổi này. Bà Nguyễn Thị Hồng (47 tuổi, phường Trấn Biên, Đồng Nai) cho biết hơn một tháng qua gia đình đã chuyển sang dùng điện nhiều hơn, khiến tiền điện tăng gấp đôi. Trước đây, cửa hàng ăn uống của bà sử dụng gần 10 bình gas mỗi tháng, nhưng do giá gas tăng hơn 100.000 đồng mỗi bình, gia đình chuyển sang dùng bếp điện. Cùng với thời tiết oi bức khiến nhu cầu dùng quạt, máy lạnh tăng cao, hóa đơn điện vì thế cũng tăng đáng kể.

Trước áp lực công suất phụ tải liên tục lập đỉnh, ngành điện đã kêu gọi người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật và vận hành nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống và hạn chế quá tải cục bộ.

Ông Đỗ Hữu Hoàng (Phó giám đốc Công ty Điện lực Đồng Nai), cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng các kịch bản vận hành phù hợp với từng cấp độ phụ tải trong mùa khô. "Chúng tôi tăng cường theo dõi phụ tải theo thời gian thực, điều phối nguồn điện hợp lý và bố trí lực lượng ứng trực 24/24 để xử lý nhanh các sự cố. Đồng thời, ngành điện cũng khuyến khích khách hàng tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả nhằm giảm áp lực cho hệ thống trong giờ cao điểm", ông Hoàng chia sẻ.

Bên cạnh nỗ lực của ngành điện, các chuyên gia cho rằng việc sử dụng điện hợp lý từ phía khách hàng đóng vai trò quan trọng trong giảm áp lực hệ thống, đặc biệt trong giờ cao điểm. Người dân được khuyến nghị sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, điều chỉnh thói quen sử dụng điện tiết kiệm; doanh nghiệp cần chủ động sắp xếp kế hoạch sản xuất để tối ưu hiệu quả sử dụng điện.

Ngành điện cũng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng. Trong năm 2026, Công ty Điện lực Đồng Nai dự kiến triển khai 122 công trình lưới điện với tổng vốn hơn 1.115 tỉ đồng, góp phần nâng cao năng lực cung cấp và đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao.

Dự báo trong các tháng cao điểm mùa khô, nhu cầu điện sẽ tiếp tục gia tăng khi nắng nóng kéo dài. Riêng tháng 4.2026, công suất phụ tải cực đại có thể đạt khoảng 3.450 MW, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh đó, sự phối hợp giữa đơn vị cung cấp điện và người sử dụng được xem là yếu tố then chốt để đảm bảo hệ thống điện vận hành ổn định trong mùa khô.