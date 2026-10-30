Áp lực họp hành thúc đẩy thị trường thiết bị AI tại Việt Nam

Thực tế tiếp nhận công nghệ tại Việt Nam phản ánh sự tương phản rõ nét giữa mức độ cởi mở với áp lực vận hành thực tế. Theo báo cáo Khảo sát Lực lượng Lao động Toàn cầu của PwC, có tới 83% nhân sự tại Việt Nam sử dụng AI trong công việc, trong đó 38% ứng dụng AI tạo sinh hằng ngày - cao gấp đôi mức bình quân toàn cầu.

Tuy nhiên, dữ liệu từ Báo cáo Xu hướng việc làm của Microsoft lại chỉ ra nghịch lý: 84% người lao động Việt Nam cảm thấy thiếu thời gian và năng lượng để hoàn thành khối lượng công việc, trong khi 67% các nhà lãnh đạo cho rằng hiệu suất của tổ chức vẫn cần được cải thiện.

Khoảng trống giữa nhu cầu tối ưu hóa thời gian và cường độ làm việc dày đặc đã mở đường cho các giải pháp hỗ trợ chuyên sâu thâm nhập thị trường. Thống kê từ Plaud - thương hiệu công nghệ ghi nhận mốc 3 triệu người dùng toàn cầu - cho thấy lượng người dùng giải pháp phần cứng AI của hãng tại Việt Nam đã tăng gần gấp 3 lần trong giai đoạn từ tháng 9.2025 đến tháng 9.2026, ngay cả trước khi công ty chính thức đặt văn phòng phân phối trực tiếp trong nước.

Thiết bị phần cứng tích hợp AI giúp giảm tải công việc, giúp người dùng có thêm thời gian đưa ra quyết định hiệu quả hơn Ảnh: Anh Quân

Dữ liệu vận hành thực tế từ các thiết bị tại Việt Nam bộc lộ hai đặc thù lớn: thời lượng làm việc kéo dài và tính chất quốc tế hóa cao. Về thời lượng hội họp trung bình, Việt Nam đứng thứ 3 trong số 12 thị trường khu vực APAC và xếp thứ 2 tại Đông Nam Á. Cứ 3 bản ghi dữ liệu thì có một bản kéo dài trên một giờ, tập trung chủ yếu ở hai nhóm ngành then chốt là sản xuất và công nghệ - những lĩnh vực đòi hỏi trao đổi chi tiết về thông số kỹ thuật, chuỗi cung ứng và vận hành.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là thị trường ghi nhận mức độ sử dụng ngôn ngữ phức tạp nhất hệ sinh thái Plaud tại APAC. Tiếng Việt chỉ chiếm khoảng 33% tổng thời lượng ghi nhận, tiếng Anh chiếm khoảng 30%, trong khi phần còn lại thuộc về tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Nga. Cơ cấu này phản ánh trực tiếp làn sóng dịch chuyển sản xuất toàn cầu và sự tham gia ngày càng sâu của doanh nghiệp Việt Nam vào mạng lưới đối tác đa quốc gia.

Từ ghi chép thụ động sang tự chủ tác vụ

Trước thói quen làm việc đòi hỏi xử lý luồng dữ liệu hội thoại lớn và phức tạp, hành vi của người dùng trong nước đang dịch chuyển từ việc sử dụng các phần mềm ghi chép đơn thuần sang các thiết bị phần cứng chuyên dụng có khả năng tương tác độc lập và xử lý theo mô hình AI tác nhân (Agentic AI).

Chia sẻ về tiềm năng thị trường với Thanh Niên, bà Megumi Yoshinaga, Giám đốc Tiếp thị khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông, châu Phi (APAC & MEA) của Plaud, nhận định Việt Nam đang cho thấy nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp AI có thể hỗ trợ công việc một cách tự nhiên và phù hợp với cách làm việc của mỗi người.

"Bằng cách giảm thời gian dành cho việc ghi chép, chuyển lời nói thành văn bản và xử lý các công việc tiếp theo sau mỗi cuộc họp, AI giúp người dùng có thêm thời gian để đưa ra quyết định tốt hơn, phối hợp hiệu quả hơn và tập trung vào những công việc đòi hỏi sự đánh giá, tư duy của con người", bà Megumi Yoshinaga nói.

Bà Megumi Yoshinaga đánh giá Việt Nam có nhu cầu lớn đối với các giải pháp AI hỗ trợ công việc và phù hợp với cách làm việc của mỗi người Ảnh: Anh Quân

Để đáp ứng nhu cầu này trên thực tế, các thiết bị phần cứng như dòng gắn lưng điện thoại Plaud Note Pro hay thiết bị đeo NotePin được đưa vào thị trường nhằm giải quyết các tình huống đàm thoại kéo dài hoặc di chuyển thực địa liên tục. Kết hợp mô hình ngôn ngữ hỗ trợ 112 thứ tiếng, hệ thống phần mềm Plaud Intelligence và tính năng Plaud Agent bắt đầu chuyển đổi trực tiếp các biên bản trao đổi thô thành cấu trúc tài liệu công việc hoàn chỉnh: từ dự thảo email, bản thiết kế bài thuyết trình đến phân bổ đầu việc tự động trên các nền tảng quản trị như Notion hay Slack.

Việc Việt Nam được đánh giá có sức hút của một nền kinh tế có tốc độ thích ứng công nghệ cao, dù vậy, thị trường cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe. Phản hồi thực tế từ các nhóm người dùng thử nghiệm đầu tiên cho thấy người lao động trong nước đòi hỏi độ chính xác cao khi xử lý âm thanh trong môi trường thực địa nhiều tạp âm, tính bảo mật dữ liệu doanh nghiệp và khả năng vận hành độc lập hơn của phần cứng mà không quá phụ thuộc vào kết nối điện thoại. Sự trưởng thành nhanh chóng của người dùng nội địa vừa tạo ra dư địa tăng trưởng lớn cho các thiết bị AI chuyên dụng, vừa buộc các hãng công nghệ phải liên tục nâng cấp thuật toán xử lý để thích ứng với phong cách làm việc đặc thù của lực lượng lao động số tại Việt Nam.