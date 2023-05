Áp lực khủng khiếp với U.22 Việt Nam và HLV Troussier

Trả lời truyền thông ngay khi vừa đặt chân tới Campuchia, HLV Troussier chia sẻ: “Chúng tôi gặp áp lực lớn về mục tiêu tại giải đấu này. Chúng tôi có áp lực phải chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình, áp lực phải chơi thứ bóng đá đẹp. Tôi hy vọng rằng, những áp lực này sẽ giúp cho các cầu thủ chơi với tinh thần cao nhất. Chúng tôi biết rằng, để hoàn thành mục tiêu tại SEA Games 32, chúng tôi sẽ phải cạnh tranh với 1, 2, 3 và thậm chí là 4 đối thủ khác. Đó là lý do tại sao thử thách lần này với U.22 Việt Nam sẽ rất khó khăn. Nhưng tôi nghĩ, chúng tôi đã sẵn sàng để đối đầu với thử thách này”.

HLV Troussier hiểu rất rõ về áp lực mà ông và đội U.22 Việt Nam sẽ gặp phải tại Campuchia. Vị HLV người Pháp phải chịu áp lực trước nhiệm vụ mang đến màn trình diễn tốt tại SEA Games 32, khi đội bóng đá nam của Việt Nam đã 2 lần liên tiếp vô địch ở 2 kỳ đại hội gần nhất (năm 2019 và 2022). Áp lực vốn đã lớn sau 5 trận giao hữu toàn thua, nay lại càng nặng nề hơn với chiến thắng không thật sự thuyết phục trước U.22 Lào ở trận ra quân.

U.22 Việt Nam (đỏ) gặp không ít khó khăn trước U.22 Lào NGỌC DƯƠNG

Ông Troussier và U.22 Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực khủng khiếp, đặc biệt là từ lực lượng người hâm mộ. Chiến thắng cộng với chức vô địch, đó mới là điều mà hàng triệu khán giả quan tâm. Đồng ý rằng, chất lượng cầu thủ U.22 Việt Nam hay trình độ của HLV Troussier (đã được khẳng định) không thể chỉ được đánh giá qua kết quả tại SEA Games 32. Cựu HLV tuyển Nhật Bản có thể mang đến “làn gió mới” cho bóng đá Việt Nam. Điều này sẽ được xây dựng một cách có hệ thống và lâu dài, thông qua nhiều lứa cầu thủ rồi chốt lại ở đội tuyển quốc gia, với mục tiêu hướng đến sân chơi châu lục, rồi World Cup.

Mặc dù vậy, thành tích ở Đại hội thể thao Đông Nam Á không thể xem nhẹ, khi nhiều người đã mặc định rằng đại diện của Việt Nam một khi đã tham gia thì phải giành vị trí cao nhất. Với giới chuyên môn thì khác, nhưng với nhiều khán giả xem bóng đá đơn thuần, họ không kiên nhẫn để có thể chờ đến ngày “hái quả ngọt” hay một tương lai xán lạn cho bóng đá nước nhà. Không có nhiều khán giả theo dõi sát sự tiến bộ qua từng giai đoạn hay cả quá trình, họ chỉ tập trung vào một giải đấu cụ thể và thành tích cụ thể, trong trường hợp này là SEA Games 32.

HLV Troussier đối mặt với áp lực lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ ở SEA Games 32 NGỌC DƯƠNG

Người thấm nhuần nhất điều này không ai khác chính là HLV Park Hang-seo. Trong 5 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, vị HLV người Hàn Quốc không ít lần bày tỏ rằng: “Người Việt Nam thích bóng đá, nhưng chỉ thích bóng đá chiến thắng”. Trong quá khứ, với nhiều quyết định về mặt nhân sự hoặc lối chơi được cho là “bảo thủ”, ông Park từng nhận lại không ít chỉ trích. Nhưng trải qua nhiều thăng trầm, HLV Park vẫn kiên định với triết lý của mình và sau cùng là mang đến nhiều thành tích để phần nào làm hài lòng người hâm mộ. Dưới thời HLV Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu không đẹp mắt, “xù xì” (không cầm bóng nhiều, ưu tiên phòng thủ chắc) nhưng đã mang đến sự hiệu quả nhất định.

Ông Park may mắn khi được dẫn dắt những lứa cầu thủ xuất sắc ngay những ngày đầu làm việc tại Việt Nam, ở VCK U.23 châu Á 2018, SEA Games 30 và 31… Vị HLV người Hàn Quốc còn được sử dụng những cầu thủ ưu tú nhất của đội tuyển quốc gia tại các kỳ SEA Games trước. Tuy nhiên, HLV Troussier thì không may mắn như vậy. Ông Troussier không được sử dụng tuyển thủ quá tuổi do quy định mới từ nước chủ nhà Campuchia. Trong khi đó, chất lượng cầu thủ U.22 Việt Nam hiện tại cũng chưa đáp ứng được với thứ bóng đá yêu cầu cao về tư duy chiến thuật, kỹ thuật của vị HLV người Pháp. Hơn nữa, thời gian cũng chưa đủ để “Phù thủy trắng” có thể nhào nặn mọi thứ theo ý mình.

Người hâm mộ đã bắt đầu lo lắng cho mục tiêu bảo vệ chiếc huy chương vàng SEA Games của U.22 Việt Nam NGỌC DƯƠNG

Nhiều người đang cảm thấy lo lắng cho hành trình phía trước của U.22 Việt Nam, khi phải gặp các đối thủ ngày càng mạnh, đặc biệt là U.22 Thái Lan (ở lượt cuối vòng bảng). Liệu rằng HLV Troussier sẽ kiên trì với triết lý của mình, hay thay đổi để thích nghi (tạm thời với SEA Games 32)? Điều này thực sự là thử thách, là bài toán khó mà cựu HLV U.19 Việt Nam phải đối mặt trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây cũng là bài kiểm tra cho đẳng cấp, bản lĩnh của HLV Troussier.