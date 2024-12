Áp lực tinh gọn, IT Việt hết thời nhảy việc để tăng lương

Báo cáo về xu hướng tuyển dụng 2025: Phát triển Nhân tài số, thích ứng trong kỷ nguyên AI (trí tuệ nhân tạo) do nền tảng tuyển dụng TopCV vừa phát hành cho thấy "tối ưu" là từ khóa quan trọng trong giai đoạn 2024 - 2025.

Theo đó, những tác động địa chính trị và xã hội đang buộc doanh nghiệp tìm cách để duy trì hoạt động, từ cải tiến sản phẩm, cắt giảm chi phí, nhân sự đến điều chỉnh chiến lược kinh doanh kịp thời. Kỷ nguyên AI cũng tạo ra nhiều thay đổi, các doanh nghiệp đang dần áp dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa để tối ưu hóa quy trình sản xuất, phân phối. Từ đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến bài toán nhân sự.

Báo cáo của TopCV được phân tích và tổng hợp dựa trên gần 300.000 tin tuyển dụng và khảo sát định lượng với gần 3.000 doanh nghiệp, người lao động trên toàn quốc và từ ngày 13.8 đến 13.9.

Gánh nặng cắt giảm

Về tổng thể, thị trường IT Việt trong năm 2024 ổn định nhưng vẫn chịu áp lực cắt giảm. Cụ thể 35,66% nhân sự IT - Phần mềm cho biết đang duy trì công việc ở mức ổn định, chưa có nhu cầu thay đổi. Trong khi đó, 51,34% lao động chủ động nghỉ việc, thuộc diện tinh gọn. 24,14% trong số này bị mất việc do cắt giảm nhân sự. "Những số liệu này cho thấy thực trạng đầy thách thức của thị trường IT - Phần mềm, dù là nhóm ngành có sự tăng trưởng nóng trong 3 năm trở lại đây", TopCV nhận định.

Nhân sự IT trong một công ty game ở TP.HCM ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo đó, ngoài việc doanh nghiệp gặp khó khăn tài chính, việc cắt giảm cũng phản ánh tác động của các yếu tố kinh tế toàn cầu và sự thay đổi trong chiến lược kinh doanh, đặc biệt là công ty công nghệ.

Trong giai đoạn nhiều biến động, các công ty cũng cơ cấu lại nhân sự để thích nghi với phương thức làm việc đa nhiệm. Nhưng khảo sát của TopCV cho thấy, 94,12% người được hỏi cho biết không hài lòng với phương thức làm việc này. Nguyên nhân lớn nhất là đãi ngộ không thay đổi khi phải làm nhiều việc hơn (54,3%), chỉ 4,3% nói đãi ngộ tăng khi làm đa nhiệm và 42,2% ghi nhận mức đãi ngộ giảm.

Nhiều nhân sự IT cân nhắc chuyển việc trong bối cảnh này, nhưng theo khảo sát, có tới 25,4% gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới phù hợp sau khi bị cắt giảm. Tỷ lệ tìm việc thành công chỉ đạt 6,35%, thấp hơn đáng kể so với mong đợi.



Chênh lệch lớn về mức lương trong ngành IT

Báo cáo của TopCV cho thấy lương trong lĩnh vực IT - Phần mềm có sự chênh lệch lớn giữa người dưới 1 năm kinh nghiệm và trên 5 năm kinh nghiệm. Thống kê dựa trên mức trung vị (giá trị ở giữa thay vì trung bình cộng). Ví dụ cùng một vị trí có 10 mức lương khác nhau, thay vì cộng lại chia 10 ra số trung bình, mức trung vị sẽ lấy mức lương ở vị trí số 5. Trong xác suất thống kê, trung vị sẽ ít sai số hơn với khảo sát có sự chênh lệch lớn.

Theo đó, trong lĩnh vực IT - Phần mềm, mức lương trung vị cao của một thực tập sinh sẽ là 5 triệu đồng mỗi tháng, trong khi nhân viên có 1-3 năm kinh nghiệm sẽ lên 20 triệu đồng. Vị trí trưởng nhóm IT sẽ là 35 triệu đồng.

Nếu giữ vị trí quản lý, trưởng phòng hoặc tương đương, trung vị cao của lương IT - Phần mềm là 52 triệu đồng. Mức này cao hơn đáng kể so với các lĩnh vực khác như sản xuất, xây dựng (26 triệu đồng), bán hàng, đào tạo, bất động sản, xuất nhập khẩu (32,5 triệu đồng), bảo hiểm (39 triệu đồng).

Trong từng nhóm ngành, lương IT - Phần mềm cũng có sự chênh lệch rõ ràng. Trong khi nhóm nhân viên hỗ trợ kỹ thuật trên 5 năm kinh nghiệm nhận lương trung vị cao khoảng 28,695 triệu đồng mỗi tháng. chuyên gia thiết kế trải nghiệm người dùng (UX/UI) nhận lương cao gấp đôi, khoảng 57,330 triệu đồng.

Kỹ sư trí tuệ nhân tạo, chuyên gia dữ liệu, nhà khoa học dữ liệu cũng nằm trong nhóm nhân viên IT có mức lương cao, từ 47 đến 50 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi kỹ sư quản trị hệ thống với trên 5 năm kinh nghiệm, mức lương trung vị cao có thể nhận được là 28 triệu đồng, kỹ sư bảo mật hệ thống, chuyên viên bảo mật là 37 triệu đồng.

Hết thời nhảy việc để tăng lương

Điểm đặc biệt trong báo cáo năm 2024 của TopCV cho thấy, thị trường không cho thấy sự gia tăng đáng kể về lương khi chuyển việc. 27,59% nhân sự IT - Phần mềm cho biết thu nhập của họ không tăng khi chuyển việc, chỉ 9,2% cho biết tổng thu nhập tăng.

"Xu hướng này cho thấy, chuyển việc không còn đảm bảo khả năng tăng lương như trước đây, đặc biệt vào thời kỳ bùng nổ nhu cầu nhân sự IT - Phần mềm. Thậm chí, trong bối cảnh hiện nay, nhiều người lao động còn sẵn sàng giảm lương khi thay đổi công việc", đại diện TopCV nhận định.

Một trong những nguyên nhân được đưa ra là nguồn cung ứng viên trên thị trường tương đối nhiều, dẫn đến sự cạnh tranh lớn trong các vị trí công việc lý tưởng. Bên cạnh đó, sự bão hòa về cơ hội làm việc trong một số lĩnh vực công nghệ, hoặc áp lực kinh tế cũng sẽ khiến các công ty thận trọng hơn trong việc phân bổ ngân sách lương.

TopCV cho rằng với những thách thức trên, người lao động cần cân nhắc kỹ lương về các cơ hội gia tăng thu nhập nếu có dự định chuyển việc trong năm 2025.