Áp thấp nhiệt đới: Quảng Nam cấm biển từ 7 giờ sáng 25.9

Sáng 25.9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã ký ban hành công điện về việc ứng phó áp thấp nhiệt đới và mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở NN-PTNT, Trưởng ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố ven biển tổ chức cấm biển kể từ 7 giờ ngày hôm nay (25.9) cho đến khi tình hình thời tiết trên biển trở lại trạng thái bình thường.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ ngày 24 - 27.9, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu từ đêm hôm nay 25.9 đến ngày 26.9.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư.

Quảng Nam cấm tàu thuyền ra khơi từ 7 giờ sáng nay (25.9)





Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Trưởng ban chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, diễn biến mưa lớn, lũ, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn; đồng thời tổ chức kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm…