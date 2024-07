Áp thấp nhiệt đới suy yếu, mưa lớn nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay 16.7, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển Quảng Trị đến Đà Nẵng nhưng hoàn lưu vẫn gây ra mưa lớn diện rộng.

Vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều nơi PHAN HẬU

Cập nhật lúc 1 giờ sáng cùng ngày, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 16,5 - 17,5 độ vĩ bắc và 107,6 - 108,6 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tương đương dưới 39 km/giờ.



Hiện nay, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, cường độ tiếp tục suy yếu thêm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm 15 và sáng 16.7, hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, các khu vực nam đồng bằng Bắc bộ, Hòa Bình và Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15.7 đến 8 giờ ngày 16.7 có nơi trên 110 mm như: Quý Hòa (Hòa Bình) 132,2 mm; Cúc Phương (Ninh Bình) 119 mm; Con Cuông (Nghệ An) 141.2 mm; Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) 134,6 mm…

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Hòa Bình và khu vực Bắc Trung bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Dự báo từ ngày 18.7, mưa lớn giảm dần.

Trong ngày và đêm nay 16.7, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 - 40 mm, cục bộ có nơi trên 100 mm. Mưa tập trung vào chiều và đêm.

Dự báo đến chiều và đêm 17.7, khu vực Tây nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100 mm.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay 16.7, khu vực Trung Trung bộ có mưa rào và giông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Mưa sẽ tập trung vào chiều và tối.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, ở các khu vực có mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng từ vùng áp thấp, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Người dân ở khu vực đô thị cần đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.