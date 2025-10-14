App ngân hàng giúp bạn giao dịch ngoại tệ thành công

Với việc mua ngoại tệ, nếu trước đây khách hàng phải đến trực tiếp quầy giao dịch, chuẩn bị hồ sơ và chờ đợi xử lý, thì nay chỉ với một ứng dụng duy nhất trên điện thoại, khách hàng đã có thể hiện thực hóa nhu cầu. BIDV SmartBanking cho phép khách hàng cá nhân thực hiện nhanh chóng các giao dịch ngoại tệ như mua ngoại tệ tiền mặt hoặc mua - bán ngoại tệ chuyển khoản, đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu học tập, công tác, du lịch hay trợ cấp và giúp người dùng chủ động thực hiện giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

BIDV cam kết mang lại mức tỷ giá cạnh tranh và giữ nguyên tỷ giá tại thời điểm đặt lệnh khi hồ sơ, chứng từ hợp lệ, giúp Khách hàng chủ động kế hoạch tài chính và yên tâm trước biến động tỷ giá trong ngày.

BIDV dành chính sách ưu đãi riêng cho Khách hàng cá nhân cao cấp và Khách hàng có nhu cầu mua ngoại tệ du học, áp dụng với nhiều loại ngoại tệ phổ biến như EUR, JPY, AUD, GBP, CAD, KRW ngay trên SmartBanking.

SmartBanking còn ghi điểm nhờ tốc độ xử lý nhanh chóng và tính năng theo dõi trạng thái giao dịch realtime, giúp Khách hàng nhận thông báo kết quả tức thì ngay trên ứng dụng. Với giao dịch mua ngoại tệ tiền mặt, chỉ cần vài thao tác đơn giản, người dùng có thể chọn loại tiền, địa điểm và thời gian nhận ngoại tệ phù hợp với lịch trình cá nhân, qua đó tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo an toàn và hợp pháp.