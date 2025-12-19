Appier tổ chức thành công Roadshow Tác nhân AI tại Việt Nam

Tại sự kiện, ông Bryan Huan, Phó chủ tịch phụ trách Giải pháp doanh nghiệp tại Appier, chia sẻ: "Bằng cách tận dụng "hào dữ liệu" độc quyền rộng lớn mà Appier xây dựng trong suốt 13 năm cùng phương pháp tối ưu đa dạng của chúng tôi, các thương hiệu có thể ủy thác các chiến dịch dựa trên mục tiêu và mở rộng đáng kể khả năng của AI dự đoán và AI tạo sinh để triển khai các chiến lược hướng đến ROI xuyên suốt hành trình khách hàng".

Đại diện một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nhân lực, nhận định: "Vai trò của con người sẽ dịch chuyển từ thực thi sang giám sát khi các hệ thống thông minh mở rộng năng suất, và doanh nghiệp sẽ tiến hóa từ mô hình lấy con người làm trung tâm sang mô hình lấy máy móc làm trung tâm, với con người giữ vai trò chỉ huy. Khi năng lực tính toán - chứ không phải quy mô nhân sự - ngày càng thúc đẩy tăng trưởng, điều này càng nhấn mạnh chủ đề chính là tận dụng AI để làm được nhiều hơn với ít nguồn lực hơn".

Tám Tác nhân AI nâng cấp của Appier hoạt động trên Advertising, Personalization và Data Cloud, thống nhất theo tầm nhìn "Một dữ liệu. Một trải nghiệm. Một thế giới tác nhân", giúp doanh nghiệp vận hành tự chủ, kiểm soát rủi ro AI và tối ưu hiệu quả.

Advertising Cloud giúp nâng hiệu quả sáng tạo và truyền thông: Coding Agent tự động tạo video, quảng cáo tương tác tăng chuyển đổi; Direct Agent sản xuất nhanh nội dung quảng cáo đúng chuẩn thương hiệu; ROI Agent đo lường gia tăng và tối ưu hiệu quả, doanh thu.

Personalization Cloud thúc đẩy tương tác và bán hàng: Campaign Agent tự động tối ưu chiến dịch; Sales Agent hoạt động như nhân viên bán hàng số 24/7, gợi ý đúng nhu cầu; Service Agent hỗ trợ thời gian thực, tăng giữ chân và trung thành.

Data Cloud tăng tốc phân tích và tăng trưởng: Audience Agent xác định và tiếp cận khách hàng giá trị cao; Insight Agent biến dữ liệu thời gian thực thành thông tin hành động; Data Quality Booster chuẩn hóa dữ liệu, nâng độ chính xác AI và quyết định.

