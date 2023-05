Apple Arcade bổ sung 20 trò chơi mới

Theo Neowin, Apple mới đây đã thêm 20 tựa game mới vào dịch vụ trò chơi Apple Arcade, nâng tổng số trò chơi trong danh mục của dịch vụ lên con số hơn 200. Các trò chơi mới có một số tựa game từng có mặt trên App Store và nhiều tựa game mới dành riêng cho Arcade.

Vào năm ngoái, Apple đã bổ sung hơn 50 trò chơi mới và phát hành hơn 300 bản cập nhật cho các tựa game có sẵn của dịch vụ.

Apple Arcade vừa bổ sung thêm 20 trò chơi mới cho người đăng ký Neowin

Trong tháng này, công ty sẽ phát hành các bản cập nhật mới cho nhiều tựa game khác nhau, trong đó có Jetpack Joyride 2, Angry Birds Reloaded, SpongeBob: Patty Pursuit, Taiko no Tatsujin Pop Tap Beat, LEGO Star Wars: Castaways, Asphalt 8: Airborne+, Cut the Rope Remastered, My Little Pony: Mane Merge và nhiều hơn nữa.

Dưới đây là danh sách 20 trò chơi mới vừa được Apple bổ sung:

TMNT Splintered Fate (Paramount Global) Disney SpellStruck (Artist Arcade) WHAT THE CAR? (Triband) Cityscapes: Sim Builder (Magic Fuel Games) Chess Universe (Tilting Point) Disney Coloring World (StoryToys) Disney Getaway Blast (Gameloft) Farming Simulator 20 (GIANTS Software) Getting Over It (Bennett Foddy) Hill Climb Racing (Fingersoft) Iron Marines (Ironhide Game Studio) Kingdom Two Crowns (Raw Fury) LIMBO (Playdead) My Town Home - Family Games (My Town Games LTD) Octodad: Dadliest Catch (Young Horses) PPKP (SHIMADA TOSHIHIRO) Snake.io (Kooapps) Temple Run (Imangi Studios) Time Locker (Sotaro Otsuka) Very Little Nightmares (Bandai Namco Entertainment)

Gói thuê bao trò chơi Apple Arcade hiện đang được Apple bán với giá 4,99 USD/ tháng (tương đương 118.000 đồng) và đi kèm với tính năng chia sẻ gia đình cho tối đa 5 thành viên. Công ty cũng đang cung cấp gói Apple One có giá khởi điểm 16,95 USD/ tháng (tương đương 398.000 đồng) cho người dùng cá nhân.