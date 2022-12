Apple bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam từ giữa năm 2023

Theo Nikkei Asia, Apple có kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam vào năm tới. Đây là chiến lược đa dạng hóa cơ sở sản xuất của mình khỏi Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng công nghệ leo thang giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo các nguồn tin, Apple đã yêu cầu công ty Foxconn của Đài Loan bắt đầu sản xuất MacBook tại Việt Nam sớm nhất là vào khoảng tháng 5 tới. Apple đã thêm các địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc cho tất cả dòng sản phẩm chính của mình. Nhưng để làm như vậy cho MacBook thì mất nhiều thời gian hơn do sự phức tạp từ các chuỗi cung ứng cần thiết.

Nguồn tin nói với Nikkei Asia, sau khi thay đổi sản xuất MacBook, tất cả các sản phẩm chủ lực của Apple về cơ bản sẽ có thêm một địa điểm sản xuất ngoài Trung Quốc... iPhone ở Ấn Độ, trong khi MacBook, Apple Watch và iPad sẽ có thêm cơ sở sản xuất tại Việt Nam. Những gì Apple muốn bây giờ là tùy chọn "ra khỏi Trung Quốc" đối với ít nhất một phần sản xuất cho tất cả các sản phẩm của mình.

Nikkei Asia trước đó đưa tin Apple đã lên kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất MacBook sang Việt Nam trong gần 2 năm và thiết lập một dây chuyền sản xuất thử nghiệm tại đây. Apple sản xuất từ ​​20 đến 24 triệu MacBook mỗi năm, trải rộng giữa các cơ sở ở các thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và Thượng Hải của Trung Quốc.

Việc chuyển hướng sang Việt Nam diễn ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng, thêm vào đó là sự gián đoạn sản xuất do chính sách "Zero Covid" của Trung Quốc và việc không chắc chắn do sự nới lỏng đột ngột của Bắc Kinh trong những tuần gần đây.

Đối với Trung Quốc, việc này tượng trưng cho sự suy yếu rộng rãi hơn về vị thế công xưởng của thế giới. Các nhà sản xuất điện tử hàng đầu từ Apple, HP và Dell, đến Google và Meta đều đã thực hiện ít nhất một số kế hoạch chuyển sản xuất và tìm nguồn cung ứng ra khỏi Trung Quốc kể từ khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu cuộc chiến thuế quan chống lại nước này. Gần đây, việc sản xuất hầu hết các máy chủ trung tâm dữ liệu cho Google, Meta, Amazon và Microsoft đã chuyển sang Đài Loan, Mexico hoặc Thái Lan.





Giám đốc điều hành tại Inventec nhận định lợi ích của Trung Quốc về sản xuất chi phí thấp đang ngày càng ít đi, đồng thời nhiều khách hàng Mỹ hiện muốn có một số lựa chọn thay thế địa điểm sản xuất bên ngoài Trung Quốc. Đây đã là một xu hướng tăng tốc đối với hầu hết các thương hiệu toàn cầu và nó sẽ khó có khả năng thay đổi trong tương lai.

Trong nhiều thập kỷ, Apple coi Trung Quốc là cơ sở lắp ráp quan trọng nhất của mình, nhưng công thức đó đã đạt đến điểm khủng hoảng trong năm nay. Vào mùa xuân, các địa điểm sản xuất MacBook và iPhone quan trọng ở Thượng Hải phải đối mặt với sự gián đoạn lớn do lệnh phong tỏa chống Covid-19 kéo dài hàng tháng.

Vào tháng 11, Apple đã cảnh báo về sự chậm trễ trong việc giao hàng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max cho kỳ nghỉ lễ với lý do thiếu lao động liên quan đến đại dịch tại cơ sở sản xuất ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.

Một nhà phân tích chuỗi cung ứng cho rằng các chính sách nghiêm ngặt về Covid-19 của Trung Quốc đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi và hiện tại nó đang diễn ra nhanh hơn so với suy nghĩ của các nhà điều hành. Đồng thời căng thẳng Mỹ - Trung ngày càng gia tăng cũng đóng một vai trò cụ thể. Không ai muốn doanh nghiệp của mình bị mắc kẹt và bị ảnh hưởng nặng nề chỉ vì quá tập trung sản xuất vào một chỗ. Từ lớn đến nhỏ, các nhà cung cấp giờ đây đều cần có giải pháp để đối mặt với thực tế toàn cầu mới này.

Sự đa dạng hóa sản xuất của Apple tại Việt Nam đầu tiên là AirPods, được đưa vào sản xuất hàng loạt tại đây vào năm 2020. Công ty cũng đã chuyển một số công đoạn sản xuất iPad và Apple Watch sang Việt Nam trong năm nay. Vào tháng 10, Apple thông báo đã bắt đầu sản xuất iPhone 14 ở Ấn Độ chỉ vài tuần sau khi phát hành.

Nguồn tin cho biết Apple đặt mục tiêu tăng đáng kể sản lượng iPhone từ Ấn Độ trong năm nay và năm tới, với mục đích biến quốc gia này thành một cơ sở sản xuất quan trọng. Apple cũng đặt mục tiêu chuyển một số hoạt động sản xuất tai nghe AirPods và Beats sang Ấn Độ.