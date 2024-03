Theo TechNewsSpace, một tòa án ở Canada đã phê duyệt việc giải quyết một vụ kiện tập thể cáo buộc Apple hạn chế hiệu suất của một số mẫu iPhone nhất định mà không thông báo cho chủ sở hữu.

Theo thỏa thuận, Apple đã đồng ý bồi thường với số tiền từ 11,1 - 14,4 triệu USD, tùy thuộc vào số lượng đơn khiếu nại đã được nộp, tất cả những người ký vào đơn kiện tập thể sẽ nhận được khoản thanh toán từ Apple với khoản tiền dao động từ 17,5 - 150 USD.

Apple bị phạt 14,4 triệu USD ở Canada vì cố tình làm chậm iPhone CHỤP MÀN HÌNH SLATE

Trước đó, Apple cũng giải quyết một vụ kiện tương tự ở Mỹ, với tổng số tiền bồi thường lên đến 310 - 500 triệu USD. Đồng thời, công ty phủ nhận cáo buộc vi phạm, giải thích việc đồng ý giải quyết là vì mong muốn tránh các tranh chấp pháp lý tốn kém và mệt mỏi.

Theo báo cáo của CBC News, Apple bị kiện vào năm 2018 tại một số tỉnh của Canada. Các vụ kiện được đệ trình ngay sau khi Apple thừa nhận đã giới hạn hiệu suất tối đa của một số mẫu iPhone có pin "bị lão hóa hóa học" để ngăn thiết bị mất nguồn đột ngột. Hệ thống quản lý năng lượng được đưa ra cùng với bản cập nhật iOS 10.2.1, mặc dù ban đầu công ty không đề cập đến điều này trong ghi chú cập nhật, đã gây ra làn sóng phẫn nộ từ công chúng. Kết quả là, Apple đã xin lỗi về việc thiếu minh bạch và tạm thời giảm giá thay pin iPhone xuống còn 29 USD cho đến cuối năm 2018.

Những người khởi kiện gồm cư dân hiện tại hoặc trước đây của Canada (trừ Quebec), từng sở hữu hoặc mua (trước ngày 21.12.2017) các thiết bị iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus hoặc iPhone SE đã cài đặt hoặc tải xuống iOS 10.2.1 trở lên, iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus đã cài đặt iOS 11.2 trở lên.