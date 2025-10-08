Apple 'cà khịa' màn hình xanh chết chóc của Windows

Ngày 19.7.2024, hàng triệu máy tính Windows trên toàn thế giới đã gặp sự cố nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng màn hình xanh chết chóc (BSOD) xuất hiện. Nguyên nhân của sự cố này được xác định là do một lỗi trong bản cập nhật do công ty an ninh mạng CrowdStrike của Mỹ phát hành.

Màn hình BSOD được xem là nỗi ám ảnh đối với người dùng Windows ẢNH: PIXABAY

Sự kiện này đã trở thành một trong những sự cố công nghệ thông tin lớn nhất trong lịch sử. Đáng chú ý, sự cố này chỉ ảnh hưởng đến máy tính Windows, trong khi các thiết bị Mac của Apple vẫn an toàn.

Apple khơi lại 'vết thương xanh' của Windows

Một năm sau sự cố, Apple đã phát hành một video quảng cáo mới mang tên "BSOD (Blue Screen of Death)" nhằm không chỉ tôn vinh sự ưu việt của hệ sinh thái Mac mà còn châm biếm lỗi màn hình nổi tiếng của Microsoft. Quảng cáo nằm trong series "The Underdogs" của Apple, mô tả một nhóm đồng nghiệp sử dụng sản phẩm Apple để nâng cao năng suất làm việc và tránh xa các lỗi của máy tính Windows.

Video có nội dung tạm dịch: "Đội Underdogs đã sẵn sàng cho triển lãm thương mại đầu tiên của mình cho đến khi máy tính gặp sự cố và màn hình xanh chết chóc đe dọa Container Con thân yêu của họ. Nhờ sự bảo mật của các sản phẩm Apple, đội Underdogs không bị ảnh hưởng và đạt được thành công phi thường".

Sự cố CrowdStrike khiến nhiều dịch vụ trên thế giới 'đứng hình' ẢNH: AFP

Apple cũng nhấn mạnh tính bảo mật của hệ sinh thái của mình bằng cách chia sẻ liên kết đến trang Doanh nghiệp, trong đó khẳng định rằng "Bảo vệ cấp độ nhân được thiết kế để bảo vệ hệ thống của bạn khỏi các vi phạm, sự cố ngừng hoạt động và truy cập trái phép". Quảng cáo kết thúc với khẩu hiệu "Không có bảo mật nào giống như bảo mật Mac".

Máy tính Mac thường được xem là an toàn hơn so với máy tính Windows, một phần do hệ điều hành macOS dựa trên Unix. Hơn nữa, Apple kiểm soát chặt chẽ cả phần cứng và phần mềm của thiết bị, điều này giúp giảm thiểu tối đa các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mọi máy tính, dù chạy Windows hay macOS, vẫn có thể dễ bị tấn công nếu không có các biện pháp bảo mật cần thiết.